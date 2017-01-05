التحالف الدولي يقتل 132 من مسلحي داعش بالعراقالخميس، 5 يناير 2017 09:19 م
لقى 132 من مسلحي تنظيم (داعش) الإرهابي مصرعهم، بنيران القوات البرية المشتركة وبإسناد من طيران العراق والتحالف الدولي على محاور العمليات بمدينة الموصل مركز محافظة نينوي شمالي العراق.
وقال الفريق عبد الأمير يارالله قائد عمليات “قادمون يانينوى” - في بيان صحفي اليوم إن القوات بالمحور الشمالي للموصل واصلت عمليات التفتيش والتطهير للمناطق المحررة، كما استمرت قوات “مكافحة الإرهاب” بالمحور الشرقي بالساحل الأيسر للموصل في عملية تطهير الأحياء المحررة.
وأضاف أن قوات الشرطة الاتحادية والفرقة التاسعة بالجيش توغلت في أحياء السلام وفلسطين والشيماء والدوميز وسومر وتمكنت من السيطرة على عدد من البنايات.. بينما لم يحدث تغيير بمحوري الجنوب الشرقي للساحل الأيسر والجنوبي الغربي.
ولفت يارالله إلى أن مسلحين من “داعش” هاجموا القوات في محاولة لعرقلة تقدمها بالمحور الشمالي، حيث تمكنت القطاعات العسكرية قتل إرهابيين اثنين وتدمير صهريج ودراجة نارية للتنظيم الإرهابي.
جدير بالذكر أن قوات مكافحة الإرهاب استولت على أربع مركبات عسكرية من نوع”همر” وناقلة جنود وأربع سيارات دفع رباعي وعثرت على ورشة لتصنيع الصواريخ، كما تم قتل 130 إرهابيا بنيران القوات البرية بإسناد من طيران الجيش والتحالف الدولي وتدمير خمس سيارات مفخخة وورشة لتفخيخ السيارات وثلاث مضافات وتم العثور على مطبعة لـ “داعش”.
وأشار يارالله إلى أن طيران التحالف الدولي شن 15 غارة دمر خلالها العديد من آليات الإرهابيين وقتل العدد منهم ونفذ 15 طلعة جوية للاستطلاع و13 طلعة بطائرات “سمتيات”، كما نفذ طيران القوة الجوية العراقية أربع طلعات تعبوية، فيما نفذ طيران الجيش 30 طلعة تعبوية لإسناد القوات البرية بالساحل الأيسر وقوات “الحشد الشعبي” بالمحور الغربي.
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