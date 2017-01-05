"ترامب" يجري عملية إصلاح شامل لوكالات الاستخبارات الرئيسيةالخميس، 5 يناير 2017 09:09 م
قال مسئول كبير داخل فريق دونالد ترامب إن الرئيس الأمريكي المنتخب يدرس خططًا للإصلاح الشامل لوكالات المخابرات الرئيسية في الولايات المتحدة.
وأكد المسئول - لشبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية - صحة ما كشفت عنه صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها مساء أمس الأربعاء، قائلاً إن مثل هذه الإصلاحات محل نظر ترامب وفريقه، وأشارت وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر على اطلاع بهذه المخططات، أن ترامب يعمل مع مستشارين كبار على وضع خطة لإعادة هيكلة مكتب مدير الاستخبارات الأمريكية، وكالة التجسس الرئيسية في البلاد.
ويعمل ترامب ومستشاروه كذلك على إعداد خطة لإعادة هيكلة الوكالة المركزية للاستخبارات، تتضمن خفض أعداد الموظفين في مقراتها في فيرجينيا.
وذكرت مصادر على صلة بالخطة لصحيفة وول ستريت جورنال أن التغييرات المحتملة وراءها اعتقاد لدى ترامب يفيد بأن الوكالات أصبحت مسيسة وتعاني تضخم الذات.
وجاءت هذه الخطط في ظل انتقادات حادة من ترامب لوكالات الاستخبارات الأمريكية، وعلى سبيل المثال، أيد الرئيس المنتخب مزاعم جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس المثيرة للجدل أن روسيا لم تمد منظمته بالآلاف من رسائل البريد الاليكتروني التي نشرها، والمسروقة من الحزب الديمقراطي، ومن جون بوديستا مدير حملة المرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون.
وقال ترامب “جوليان أسانج قال إن طفلاً في الرابعة عشرة يمكنه اختراق بريد بوديستا، لماذا كان الحزب الديمقراطي بهذه اللامبالاة؟”.
-
«فتاة العربة» من داخل شقتها الجديدة: «السيسي وعد فأوفى»
قالت منى السيد المعروفة باسم “فتاة العربة”، إنها استلمت الشقة اليوم وتشعر بالسعادة الشديدة لتحقق حلمها، مؤكدة أن الشقة نالت إعجابها، وتم تحقيق جميع طلباتها فى ...Mon, 02 Jan 2017 11:29:28 GMT
-
حقائق مرعبة حول كريم الأساس
كريم الأساس الجيد هو ذلك الذي يؤدي الوظيفة التي يشير إليها اسمه، حيث يقوم بمعادلة لون البشرة، يخبئ كل عيوبها، ويوفر القاعدة الأساسية التي توضع عليها بقية مستحضرات ...Thu, 05 Jan 2017 17:10:43 GMT
-
طرق سحرية من خلالها تستعيد هاتفك المسروق
قد يتكاسل كثيرٌ من المستخدمين عن وضع رمز أمان لهواتفهم، انطلاقاً من أن أجهزتهم معهم طوال الوقت، ولا يفكرون في أنها قد تقع في أيدي الغير يوماً ما، حماية الهاتف برمز ...Thu, 05 Jan 2017 16:54:13 GMT
-
7 فوائد لا تعلميها عن حبوب منع الحمل
حبوب منع الحمل هي الوسيلة الأكثر استخداماً بين النساء الراغبات في تأجيل الحمل بحسب الإحصائيات، إلا أن المنع ليس الفائدة الوحيدة من تناول الحبوب؛ بل يوجد كثير من ...Thu, 05 Jan 2017 16:26:56 GMT
-
5 أشياء يجب أن تفعلها إذا تعرضت لحادث إرهابي
تتعالى الأصوات التي تحث المواطنين العاديين على تعلُّم مهارات الإسعافات الأولية الضرورية من أجل المساعدة في إنقاذ الضحايا حال حدوث هجومٍ إرهابي. وفي هذا السياق، ...Thu, 05 Jan 2017 16:09:07 GMT
-
3 أمراض تتناول فيها المضادات الحيوية دون جدوى
يُعتبر تأثير المضادات الحيوية من أبرز الأشياء تداولاً، خاصةً في فصل الشتاء؛ إذ يقف الأطباء عاجزين في غياب المضادات الحيوية، حيث تسهم في إنقاذ حياة الآلاف من ...Thu, 05 Jan 2017 15:55:17 GMT
-
لماذا لا ننظر دائما في عيني من نحادثه ؟ - محيط
يشير الباحثون في اليابان إلى أن هنالك سبب عصبي غريب يتعلق بقطع الأشخاص للتواصل البصري في أثناء المحادثة. كتب الباحثون في الدراسة التي نُشرت في…Thu, 05 Jan 2017 14:26:27 GMT
-
السيسي يرفع العلم المصري على «جمال عبدالناصر» - محيط
وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عصر اليوم الخميس، إلى حاملة المروحيات جمال عبدالناصر من طراز ميسترال، في سفاجا، بالبحر اﻷحمر. وتفقد الرئيس حاملة ...Thu, 05 Jan 2017 13:54:49 GMT
-
ننشر اعترافات قاتل «صاحب محل الخمور» باﻹسكندرية
مفاجأة صادمة كشفها المتهم عادل أبو النور سليمان الشهير بـ”عادل عسلية”، ذابح صاحب محل الخمور يوسف لمعي أول أمس في الإسكندرية. المتهم قال في التحقيقات التي أجرتها ...Thu, 05 Jan 2017 13:54:49 GMT