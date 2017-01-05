قال مسئول كبير داخل فريق دونالد ترامب إن الرئيس الأمريكي المنتخب يدرس خططًا للإصلاح الشامل لوكالات المخابرات الرئيسية في الولايات المتحدة.

وأكد المسئول - لشبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية - صحة ما كشفت عنه صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها مساء أمس الأربعاء، قائلاً إن مثل هذه الإصلاحات محل نظر ترامب وفريقه، وأشارت وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر على اطلاع بهذه المخططات، أن ترامب يعمل مع مستشارين كبار على وضع خطة لإعادة هيكلة مكتب مدير الاستخبارات الأمريكية، وكالة التجسس الرئيسية في البلاد.

ويعمل ترامب ومستشاروه كذلك على إعداد خطة لإعادة هيكلة الوكالة المركزية للاستخبارات، تتضمن خفض أعداد الموظفين في مقراتها في فيرجينيا.

وذكرت مصادر على صلة بالخطة لصحيفة وول ستريت جورنال أن التغييرات المحتملة وراءها اعتقاد لدى ترامب يفيد بأن الوكالات أصبحت مسيسة وتعاني تضخم الذات.

وجاءت هذه الخطط في ظل انتقادات حادة من ترامب لوكالات الاستخبارات الأمريكية، وعلى سبيل المثال، أيد الرئيس المنتخب مزاعم جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس المثيرة للجدل أن روسيا لم تمد منظمته بالآلاف من رسائل البريد الاليكتروني التي نشرها، والمسروقة من الحزب الديمقراطي، ومن جون بوديستا مدير حملة المرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون.

وقال ترامب “جوليان أسانج قال إن طفلاً في الرابعة عشرة يمكنه اختراق بريد بوديستا، لماذا كان الحزب الديمقراطي بهذه اللامبالاة؟”.