منظمات دولية للإشراف على توزيع مساعدات اللاجئين على الحدودالخميس، 5 يناير 2017 09:10 م
صرح وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، أن الأردن اتفق مع المنظمات الدولية على آلية توزيع مساعدات للسوريين الموجودين على الحدود الأردنية – السورية في الداخل السوري ومن خلال مراكز توزيع تشرف عليها هذه المنظمات، لافتا إلى أن حدود المملكة لا زالت حدودا عسكرية مغلقة.
جاء ذلك خلال استقبال المومني، مندوباً عن رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، اليوم الخميس، وفداً برلمانياً من برلمان الاتحاد الأوروبي، برئاسة رئيس لجنة الشئون الخارجية إلمار بروك، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة أندريا فونتانا.
وتابع الوفد عدة ملفات أهمها؛ الأزمة السورية وتأثيرها على الأردن وآليات التعامل معها، وجهود المملكة في الحرب على الإرهاب وتجفيف منابعه والحد من استخداماته للإنترنت، فضلاً عن القضية الفلسطينية وتداعياتها على المنطقة.
وأشاد المومني بتعاون الاتحاد الأوروبي مع الأردن في محاولة إيجاد حلول استراتيجية للتخفيف من آثار أزمة اللجوء السوري، داعياً الاتحاد والمجتمع الدولي إلى زيادة حجم دعمهم للمملكة لمواجهة التحديات الكبيرة الراهنة .
ولفت إلى أن المنظمات الإرهابية تستخدم الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لخدمة أهدافها الضلالية وأن الإرهاب عابر للدول والقارات وهو يستهدف الأمن والاستقرار للدول، لافتا إلى أن الحكومة الأردنية تعكف على دراسة قانون لوسائل التواصل الاجتماعي، يستهدف ضمان عدم استخدام تلك الوسائل في بث خطاب الكراهية أو المس بالسلم المجتمعي أو بث الشائعات والفتن.
وأشار المومني إلى أن القضية الفلسطينية تتصدر أولويات المملكة في كافة المحافل الدولية، وأن حلها سيكون خطوة هامة ومفصلية في اتجاه تحقيق السلام، وأن استمرارها دون حل يخلق البيئة التي تحفز التطرف والغلو.
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