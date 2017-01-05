توفيق أوضاع أصحاب مزارع الدواجن وعنابر الثروة الحيوانية غير المرخصة بالقليوبيةالخميس، 5 يناير 2017 09:00 م
صرح وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية المهندس طه نعيم ، أن المديرية بدأت قي تلقي طلبات تقنين أوضاع مزارع الدواجن وعنابر الثروة الحيوانية تمهيدا لإصدار تراخيص مؤقتة لها في ضوء التيسير على المربين والعاملين في مجال الإنتاج الحيواني والداجني لتنمية الثروة الحيوانية.
وقال نعيم في تصريحات صحفية اليوم الخميس ، إن المديرية شكلت لجنة لحصر جميع مزارع الدواجن وعنابر الماشية ومصانع الأعلاف والإنتاج الحيواني علي مستوي المحافظة لترخيصها وفق الشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة في هذا الشان.. مؤكدا أن المحافظة تضم وفقا لأخر إحصاء 5101 مزرعة دواجن منها 3040 مزرعة مرخصة والباقي بدون تراخيص فضلا عن 6110 عنبر للإنتاج الحيواني منها 2070 غير مرخص وتعمل بالمخالفة.
ونبه وكيل الوزارة أصحاب المشروعات التقدم إلى المديرية لتقديم طلبات الحصول علي تراخيص ..موضحا أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة سوف يتولى التنسيق مع الجهات المعنية للبحث والبت في أحقية الطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع لتعمل بشكل قانوني،لافتا إلى أن المديرية لا تتلقى طلبات تراخيص جديدة وإنما تسعي فقط لترخيص القائم والمخالف ويعمل منذ سنوات.
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