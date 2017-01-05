يعتزم علماء صينيون رسم خريطة جديدة لسطح القمر يصل طولها الى 4.36 متر وعرضها 2.2 متر ويتم فيها توضيح معلومات عن تضاريس القمر وتركيبته وتطوره الزمني.

ووفقا لكبير العلماء بالبرنامج الصيني لاستكشاف القمر أويانغ تسي يوان ، فإن هذا المشروع سيتم من خلال التعاون المشترك بين خمس جامعات ومعاهد صينية، وذلك بعد اتفاقهم على المعايير المطلوبة لرسم خريطة إلكترونية للتضاريس الجيولوجية للقمر .

وأشار فى تصريحات نشرتها وكالة الانباء الصينية الرسمية اليوم ، إلى أن الخريطة ستكتمل بنهاية عام 2018 وسيتم اصدارها بحلول عام 2020.

وأضاف تشين شينغبو ، وهو جيولوجى بجامعة جيلين الصينية وعضو بالفريق الذي سيكون مسئولا عن اعداد خريطة القمر ، إن الخريطة ستظهر بوضوح التضاريس الخاصة بسطح القمر التى من ضمنها الشقوق والفجوات الموجودة به .

واضاف أنه سيتم استخدام الصور المرسلة من الأقمار الصناعية الموجودة في مدار القمر لإعداد تلك الخريطة.