احتفل نادي روتاري هليوبوليس الشروق مع عدد من الانديه الروتارية وهي روتاري العبور, كايرو هايتس, هليوبوليس سبورتنج, الشروق و هليوبوليس الجولف بالتعاون مع عضو النادي رجل الأعمال علاء رضوان بباكورة شفاء اول مجموعة لمرضي فيروس سي .

واعلنت روتاري مصر ان عدد الحالات التي تماثلت الشفاء 21 حالة من أصل فحص 713 حالة يمثلون المجموعة الاولي من اصل اربع مجموعات باجمالي 2000 حالة تم فحصها وجاري علاجهم.



وقد تم توزيع شهادات الشفاء من الفيروس مع تقديم هدايا عينية للمشاركين .

يأتي هذا في اطار جهود روتاري مصر لدعم جهود الدولة في القضاء علي فيروس سي , وتوقيعها عدة بروتوكولات مع صندوق تحيا مصر ووزارة الصحة حلو النهوض بالملف الصحي في مصر .

—