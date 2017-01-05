تنظم جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزى زيارة عمل إلى العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 22 إلى 26 فبراير المقبل وبالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والاعمال تحت شعار” التكامل المصري اللبناني”.

وقال فوزي -في بيان اليوم الخميس- إن زيارة لبنان المرتقبة تأتي في إطار سعي الجمعية لفتح قنوات اتصال بين رجال الأعمال في مصر ولبنان والجهات الرسمية والخاصة بلبنان، وإن الزيارة تشارك فيها كبريات الشركات المصرية في مختلف المجالات.

وأضاف أن الزيارة تأتي على هامش حضور ملتقى الأعمال المصري اللبناني الثالث الذي سيقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني والذي تنظمه الجمعية بالتنسيق مع سفارة مصر فى لبنان برئاسة السفير نزيه النجاري الذى يقدم كل الدعم والتعاون لزيادة التجارة والاستثمار بين البلدين.

وأوضح أنه يجري التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية وجمعيات الأعمال في البلدين بهدف دعم كافة مجالات التعاون المصري اللبناني لتحقيق التكامل من أجل زيادة الصادرات إلى دول القارة الإفريقية وتحويلها إلى واقع ملموس لتكون رافداً من روافد الاقتصاد لكل من مصر ولبنان.

وأشار فوزي إلى أن زيارة وفد رجال الأعمال المصريين إلى العاصمة اللبنانية بيروت تتضمن عدة فاعليات اقتصادية وعقد لقاءات ثنائية “B2B” بين الشركات اللبنانية ونظيرتها المصرية المشاركة في الزيارة.