كرمت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور جابر نصار اليوم الخميس ، الدكتور فالح العزب وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة الكويتي الدكتور فالح العزب ، والذي سبق أن حصل على شهادتي الماجستير والدكتوراة من جامعة القاهرة في القانون الدستوري.

ولفت وزير العدل الكويتي ـ خلال زيارته لجامعة القاهرة – إلى التعاون مع مصر في تطوير منظومة التشريعات الكويتية بما يتلائم مع العصر الحديث ، مشيرا إلى أن دولة الكويت تعلمت الكثير من مصر على مختلف الأصعدة، وأن الفقهاء المصريون هم من صنعوا الدستور الكويتي ، مؤكدا أن الأمة العربية لا قيمة لها بدون مصر.

وأعرب العزب عن فخره بالتواجد بين جدران جامعة القاهرة ، والتي أكد فخره بالتعليم فيها على يد كبار الأساتذة في الوطن العربي ، وتلقى كافة أوجه القوانين من الدستور ، مشددا على أنه منذ تأسيسها أكثر من مائة عام ترتقي آفاق المجد وسطرت التاريخ.

ونقل الوزير الكويتي رسالة تحية وتقدير القيادة الكويتية من الشيخ صباح الأحمد الصباح والشعب الكويتي الذين يكنون كل التحية والاحترام للشعب المصري وللرئيس السيسي، مؤكدا أن العلاقات المصرية الكويتية ستظل للأبد مستمرة وقوية لا يستطيع أحد ان ينال منها .

من جانبه، قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة ، إن دولة الكويت حكومة وشعبها لها مقدار خاص فى قلوب المصريين ، مؤكدا أن الشعب المصري لا يمكن أن ينسى الدور الكويتي لدعم مصر.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على أن مصر دائما كانت تقف مع الحق الكويتي، وأن دولة الكويت ليست دولة عادية وإنما هي في قلوب وعقول المصريين، موضحا أن دولة الكويت دولة مختلفة في ثقافتها و عطائها أفادت بدورها كل العالم العربى.

واشار إلى أن زيارة وزير العدل الكويتي تعد زيارة تكريمية باعتباره ابن الجامعة الذي حصل على درجة الماجستير والدكتوراة من جامعة القاهرة، مشيرا إلى أن الزيارة تناولت مناقشة سبل التعاون بين وزارة العدل فى دولة الكويت وجامعة القاهرة خاصة فيما يتعلق بالمجالات القانونية.

ولفت جابر نصار بأن دولة الكويت لديها تجربة دستورية رائعة من أهم البرلمانات في الشرق الأوسط بأكمله يجب الانفتاح عليها