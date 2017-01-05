أشاد الإعلامي تامر أمين، بتصريحات الرئيس السيسي، خلال افتتاحه ميناء سفاجا حول ضرورة المحافظة على الأموال المصرية، قائلاً: “هو ده دور اللي قاعد جمب الرئيس، اللي هو رئيس الوزراء”، مؤكدًا أنه لو التزم المسئولين بتعليمات الرئيس سيدخل الدولة مليارات شهريًا.

وأشار “أمين”، خلال برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، اليوم الخميس، إلى أن دور الرئيس أن يكون “مايسترو” يراقب ويضبط الأداء وليس التدخل في كل صغيرة وكبيرة بهذا الشكل، مضيفًا أن الرئيس خاطب المسئولين عن طبيعة دورهم باللغة العربية ولم يفهموا، وخاطبهم باللغة العامية ولم يلتقطوا أيضًا رسالته، معلقًا: “مش فاضل غير إنه يكلمهم بلغة المهرجانات عشان يفهموا”.