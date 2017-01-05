قال العميد أركان حرب محمد فكري الخبير العسكري والاستراتيجي إن هناك أمن تقليدي وأخر غير تقليدي وأن مصر تركز على الأمن التقليدي ذو الطبيعة العسكرية موضحا أن مصر دخلت هذا الاتجاه بقوة اليوم الخميس عبر حاملتي الطائرات المايسترال جمال عبد الناصر وأنور السادات.

وشدد فكري في مداخلة هاتفية على شاشة إكسترا نيوز على أن مصر تستطيع أن تعلن أمام العالم كلها أنها يمكنها مواجهة أي تهديد خارجي مهما كان يهدد أمنها القومي موضحا أن الأمن غير التقليدي خاص بتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية وما شابه وأن مصر تركز على البعد التقليدي.