أعلن رئيس الوزراء التشادي البير باداكيه إغلاق الحدود البرية مع ليبيا بسبب وجود خطر محتمل لتسلل إرهابي.

وقال باداكي ، في تصريحات أوردتها قناة “سكاي نيوز” اليوم / الخميس / ، إنه نظرا لمواجهة الأخطار التي تهدد وحدة الاراضي التشادية فقد قررت الحكومة إغلاق الحدود البرية مع ليبيا ، وإعلان المناطق المحاذية لليبيا مناطق عمليات عسكرية .

وأشار إلى أن بعض المجموعات الإرهابية المعزولة اتجهت إلى جنوب ليبيا، أي إلى الحدود الشمالية لبلادنا التي قد تتعرض في ضوء ذلك لخطر تسلل إرهابي”، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل عن هذه المجموعات..لافتا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة اتخذت القرارين السابقين للتصدي لأي تهديد قد يمس أمن سكان المناطق الشمالية المحاذية للحدود الليبية.

يذكر أن المناطق الحدودية بين تشاد وليبيا صحراوية ومأهولة بنسبة ضئيلة بالسكان، كما تشهد عمليات تهريب يقوم بها السكان على جانبي الحدود.