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ماجد طوبيا يشيد بدور ميناء سفاجا في مجال التنمية
ماجد طوبيا

ماجد طوبيا يشيد بدور ميناء سفاجا في مجال التنمية

الخميس، 5 يناير 2017 08:11 م
خاص- محيط


عبر ماجد طوبيا عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الإدراة المحلية بالبرلمان، عن سعادته بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي تطوير ميناء سفاجا ورفع كفائته الي الضعف في وقت قياسي .

واضاف عضو البرلمان ، ان ميناء سفاجا هو راس مثلث لمحور قفط بقنا واخميم بسوهاج التنموي  والذي سيكون من اهم محاور التنميه في مصر خلال الفتره القادمه ، وهذا يؤكد أن الرئيس لديه بعد نظر فى المشروعات التنموية التى تخدم الأجيال الحالية والقادمة.

واضاف ان  افتتاح ميناء ارقين البري يؤكد حرص الرئيس علي تنميه المنطقه الشرقيه لمصر وخاصه منطقه الجنوب واضاف إن ميناء أرقين البرى يعتبر نقطة الانطلاق الأولى لمحور ” الإسكندرية  كيب تاون و يربط أكبر تكتل أفريقى من البحر المتوسط حتى المحيط الهادى

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرا في العمل بدون النظر للمشككين الذين لهم هدف واحد فقط إعاده مصر الي عهود الفساد والظلام .

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