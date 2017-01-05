أدرجت الولايات المتحدة حمزة نجل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الراحل على لائحتها السوداء للإرهاب ، ما يعني فرض عقوبات قانونية ومالية عليه.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) اليوم الخميس أن وزارة الخارجية الأمريكية استندت ، في اعتبارها حمزة بن لادن إرهابيا دوليا ، إلى أن تنظيم القاعدة أعلن في أغسطس من عام 2015 أن الشاب انتمى للتنظيم ، قبل أن يهدد بنفسه الولايات المتحدة ومواطنيها في رسالة صوتية.

وتستدعي الآلية الإدارية الأمريكية في حال مماثلة فرض “عقوبات” مالية وقانونية على مواطنين أجانب تبين أنهم نفذوا أعمالا إرهابية أو يستعدون للقيام بذلك ، وبالتالي سيتم تجميد كل الأصول والممتلكات والأرصدة المحتملة لحمزة بن لادن في الولايات المتحدة.