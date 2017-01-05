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الخميس 5 يناير 2017 07:25 مساءً
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القوات المسلحة تدعم الوادي الجديد بــ 15.5 طن لحوم
لحوم حمراء

القوات المسلحة تدعم الوادي الجديد بــ 15.5 طن لحوم

الخميس، 5 يناير 2017 07:34 م

قال اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد إن جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة قام بدعم المحافظة بــ 15.5 طن لحوم ودواجن مجمدة ، و 1.5 طن بقوليات كدفعة أولى.

وأكد اللواء أشرف شاش سكرتير عام المحافظة أنه تم توزيع الكميات على المراكز الإدارية والقرى بالمحافظة حسب الحاجة وتعداد السكان بها ، وسوف يتم تدعيم المحافظة بدفعات أخرى قريباً ، وذلك فى اطار جهود المحافظة لتوفير مختلف السلع الغذائية للمواطنين بكافة مناطق الوادى الجديد.

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