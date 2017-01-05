تفقد محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر اليوم الخميس مشروع الإسكان الاقتصادي للشباب بحي سخا والذي يقام على مساحة 1100 متر لإقامة 75 وحدة سكنية و8 محال تجارية بتكلفة 8 ملايين جنيه.

وقال المحافظ إن الفترة القادمة ستشهد تركيزا كبيرا على إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية متكاملة ، بحيث تتضمن المساكن اللازمة لإقامة المواطنين وتوفير الخدمات والمرافق الأساسية ، موضحا أن مشروعات الإسكان الاجتماعي الجديدة بالمحافظة بمثابة باب الأمل لمحدودي الدخل.

كما سيتم إنشاء 77 وحدة سكنية و 10 محال تجارية بالحمراوي بمدينة كفر الشيخ للإسكان الإقتصادي للشباب بتكلفة 9 ملايين جنيه ، وذلك على مساحة 1300 متر ، لافتاً إلى أن هذا المشروع ضمن عدد من مشروعات الإسكان بعدد من مراكز المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير سكن مناسب للشباب.