ضبط صاحب مخبز استولى على 300 ألف جنيها من دعم الخبز

ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، صاحب مخبز بلدي بعزبة “جنيوتي” بمنطقة الرمل، لقيامه بالتلاعب في ماكينات الخبز، وتربح مبلغ 303 ألف جنيها بدون وجه حق.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث التموين تفيد قيام صاحب مخبز بلدى مدعم بعزبة جنيوتى بدائرة قسم ثان الرمل، بالتلاعب فى الماكينات الاكترونية لصرف الخبز الخاصة بالمخبز.وتبين من التحريات قيام المتهم بالتحصل على مبالغ دعم غير مستحقة له عن2331 جوال دقيق، تزن أكثر من 550 طن وتربح عنها بدون وجه حق مبلغ 303 ألف و30 جنيها.

جدير بالذكر أنه تم التحفظ على المكينتين الخاصين بالمخبز وتحرر المحضر اللازم وجارى عرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق.