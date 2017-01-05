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رانيا محمود ياسين: مرسي السبب في عدم عودة أموال مبارك المُهربة
رانيا محمود ياسين

رانيا محمود ياسين: مرسي السبب في عدم عودة أموال مبارك المُهربة

الخميس، 5 يناير 2017 09:09 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أكدت الفنانة رانيا محمود ياسين، أن الرئيس المعزول محمد مرسي، هو السبب في وقف المطالبة بأموال رموز نظام مبارك المهربة بالخارج سواء في سويسرا أو الاتحاد الأوروبي.

وقالت في برنامجها “رانيا والناس”، المذاع على شاشة “ltc”، اليوم الخميس، إن النائب العام السويسري أوقف التعاون مع الجانب المصري في السماح بنظر الأموال المهربة للخارج بعد الإعلان الدستوري في عهد المعزول، مضيفة أن سويسرا استغلت أحكام الإعدام في 2013 ورفضت إعادة التفاوض مع الحكومة المصرية لإعادة الأموال.

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