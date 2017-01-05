رفض الإعلامي تامر أمين، تصريحات وزير التموين اللواء محمد علي مصيحي، بخصوص أنه لا توجد أزمة سكر وأن السلوكيات الخاطئة للمواطنين السبب، مضيفا: “دي جديدة لانج، هو إحنا مش عايشين مع بعض وشايفين الوضع”.

وقال في برنامجه “الحياة اليوم” المذاع على شاشة “الحياة”، اليوم الخميس: “إحنا عشنا 5 شهور ضنك، والناس بتشرب الشاي قرديحي، وكان عامل زي الهيروين مش موجود”، مردفا: “وزير التموين ومسئولي الوزارة بس اللي كانوا يقدروا يحصلوا على سكر، آسف الحكومة السبب في أزمة السكر وليس سلوكيات المواطن”.