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مسؤول تركي: حزب العمال الكردستاني متورط في تفجير إزمير
تفجير اسطنبول‎

مسؤول تركي: حزب العمال الكردستاني متورط في تفجير إزمير

الخميس، 5 يناير 2017 07:15 م

أعلن حاكم ولاية إزمير أيرول أيلديز، أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط حزب العمال الكردستاني في انفجار سيارة ملغومة خارج محكمة في مدينة إزمير غرب تركيا، ما أسفر عن مقتل شخصين.

وقال أيلديز، في تصريحات أوردتها قناة “سكاي نيوز” اليوم الخميس، إن اشتباكا وقع بعدما أراد رجال الشرطة إيقاف مركبة عند نقطة تفتيش أما محكمة بايراكلي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الإرهابيين فجروا السيارة الملغومة لدى محاولتهم الفرار.

وأضاف أن رجل شرطة وموظفا بالمحكمة قتلا في الهجوم، لافتا إلى أن الشرطة قتلت بالرصاص اثنين من المهاجمين كانا مسلحين ببنادق كلاشنيكوف وقنابل يدوية.

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