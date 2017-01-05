لا يخفى على أحد الحجم الهائل للفيديوهات التي تتم مشاركتها يومياً عبر موقع يوتيوب والذي بات كمستودع عملاق للفيديوهات في شتى المجالات.

وفي الحقيقة لا يُمكن إنكار التطور الكبير في مستوى وجودة الفيديوهات المنشورة على الموقع من قبل صناع المحتوى المرئي من مختلف أنحاء العالم بما في ذلك العالم العربي، لكن كنتيجة حتمية لمثل هذه المواقع التي يزورها ملايين المستخدمين يومياً، فإن المحتويات المسيئة وغير القيمة ستظهر بأشكال مختلفة وتحت أقنعة منوعة.

وإليك 3 نصائح يُمكنك من خلالها تجنب المحتويات المسيئة والسخيفة على موقع يوتيوب، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”:

طالع تقييم الفيديو قبل المشاهدة

حقيقة فإن مجتمع يوتيوب غالباً ما يمنح تقييمات عادلة بالنسبة للفيديوهات المنشورة على المنصة، وبالتالي فإن معرفة تقييم الفيديو هي مسألة مهمة جداً قد توفر عليك الكثير من الوقت أثناء البحث عن فيديوهات في مجال معين.

فمثلاً نفترض بأنك تريد البحث عن شرح لبرنامج معين على يوتيوب، وبالتالي بدلاً من أن تضيع وقتك في مشاهدة فيديو سخيف لا يقدم أي معلومة صحيحة، قم بإلقاء نظرة فوراً على معدل التقييم “عدد الإعجاب وعدم الإعجاب”، قبل مشاهدة الفيديو.

وإن كنت تستخدم يوتيوب من خلال سطح المكتب فأنت تعلم بأن الموقع لا يوفر ضمن المعاينة عدد الإعجاب وعدم الإعجاب بل فقط عدد المشاهدات، لذا يُمكنك استخدام الإضافات المتوفرة في هذا المجال، إذا أرت رأي الشخصي، فأقترح عليك إضافة Ratings Preview for YouTube على كروم والتي تسمح لك بمعاينة عدد تسجيلات الإعجاب بالفيديو قبل مشاهدته، وهي متوفرة كذلك على أندرويد.

لا تتجاهل الفيديوهات المقترحة

في الفترة الأخيرة ازداد الجدل حول الفيديوهات المقترحة للمشاهدة من يوتيوب والتي تظهر كقائمة إلى جانب الفيديو الذي تشاهده، خصوصاً وأن بعض المحتويات التافهة وغير المفيدة تظهر ضمن الاقتراحات.

حسناً، في هذه الحالة لا ينبغي تمرير الموضوع ببساطة، بل قم مباشرة بتعليم هذا الفيديو على أنه “لا يهمك” وذلك من خلال التأشير عليه والضغط على الثلاث نقاط الظاهرة أعلى يسار الصورة المصغرة للفيديو، العملية لن تستغرق من وقتك إلا ثواني معدودة، لذا حين تلاحظ أي فيديو ضمن القائمة لا يناسبك فقم فوراً باتخاذ الإجراء السابق معه، هذه الآلية ستضمن لك في أغلب الحالات تصفح محتويات عالية الجودة.

راجع سجل المشاهدة

قد تشاهد مقطع يوتيوب غير هادف أو مسيء أو عديم الفائدة من الاقتراحات أو من الصفحة الرئيسية، بعدها سيبدأ يوتيوب باقتراح المزيد من هذه المقاطع بناءً على سجل المشاهدة الخاص بك حتى وإن كان عددها قليل للغاية، وهي أحد المشاكل التي يعاني منها الموقع في الفترة الأخيرة.

لذا لا بأس بأن تأخذ من وقتك بضع دقائق لإزالة الفيديوهات المسيئة من سجل المشاهدة الخاصة بك، وفي حال لم تكن تهتم بالفيديوهات الموجودة إطلاقاً ولا تريد اقتراحات بناءً على السجل فيمكنك تفريغه بالكامل.

شخصياً أهتم بوجود الفيديوهات في سجل المشاهدة والذي أحصل غالباً على اقتراحات جيدة من خلاله، لكن في حال صادفت فيديو عديم الفائدة فأقوم بإزالته مباشرة من ضمن السجل وهي طريقة فعالة إلى حد ما لاستمرار ظهور فيديوهات جيدة ومناسبة لك في يوتيوب.