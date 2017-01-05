أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج استعداد جميع أجهزة المحافظة لإحتفال الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد ومشاركتهم فرحة الإحتفال بالعيد.

وقال المحافظ - خلال تفقده اليوم الخميس، أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية بمحيط كنيسة مارجرجس بمدينة سوهاج ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة أخميم - أنه كلف جميع رؤساء المدن والأحياء برفع مستوى النظافة والتجميل بالشوارع الرئيسية والميادين ومحيط المطرانيات والكنائس بمختلف مراكز ومدن المحافظة متمنيا للأخوة المسحيين قضاء عيد سعيد.

وأوضح عبد المنعم أن تكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط المطرانيات والكنائس يأتي لمواكبة بهجة وفرحة عيد الميلاد المجيد ومشاركة الإخوة المسيحيين الإحتفال بتلك الأعياد ، مؤكدا أنه يتم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين إحتفالات العيد وأن الأمن ليس فقط مسؤولية رجال الشرطة ويجب على المواطنين المشاركة في تحقيق الأمن بالابلاغ عن أي سلبيات أو أعمال مخالفة .

وأضاف عبد المنعم أننا حريصون على زيارة كل المطرانيات بمختلف مراكز المحافظة وتبادل التهنئة ومشاعر المودة والحب الراسخة بين المسلمين والأقباط والتي لا تقبل المزايدة ، مؤكدا على ضرورة اعلاء دولة القانون في مواجهة الأفكار المتطرفة حيث أنه لا فرق فى مصر بين مسلم ومسيحي وكل منا له حقوق تقدم له بكرامة وعزة وعليه واجبات يجب أن يؤديها.