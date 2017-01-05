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عمل إرهابي يستهدف موظف إغاثة بالصليب الأحمر في مالي
أحدي مقرات الصليب الأحمر

عمل إرهابي يستهدف موظف إغاثة بالصليب الأحمر في مالي

الخميس، 5 يناير 2017 06:55 م
خاص- محيط

أعلن مدير منظمة الصليب الأحمر في مالي اليوم الخميس مقتل موظف في اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقال جين نيكولاس مارتي، مدير المنظمة في مالي في تصريحات صحفية له اليوم إن مسلحا أطلق النار على موظف شئون مالية بالمنظمة في مدينة جاو الشمالية ليرديه قتيلا، حسب شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية.

وأشار سكان في المنطقة إلى أن مسلحين اثنين كانا يستقلان دراجات نارية أطلقا النار على عامل الإغاثة أثناء وقوفه أمام متجر، قبل أن ينطلقا هاربين.
ووقع الهجوم وسط تزايد معدلات العنف في جاو، حيث تم اختطاف سيدة تحمل الجنسيتين الفرنسية والسويسرية قبل أسبوعين، وتعتقد السلطات أنها اختطفت على أيدي الجهاديين، على الرغم من عدم صدور أي إعلان رسمي للمسئولية عن هذا الهجوم.
يذكر أن جاو  تخضع منذ ما يقارب العام لسيطرة الجهاديين، قبل تنفيذ عملية بقيادة فرنسا عام 2013

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