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ما الذي يعنيه ظهور "عزرائيل" في المنام؟
النوم

ما الذي يعنيه ظهور "عزرائيل" في المنام؟

الخميس، 5 يناير 2017 07:12 م
كتب - عبد الرحمن دياب

قالت متصلة تدعى “نوال” من القليوبية، إنها حلمت بقرب موتها وتنتظر عزرائيل، وأن ملاك الموت أخذها من وسط أقاربها الذين كانوا يقفون حولها، ومرتدين ملابس سوداء، ورفعها على كرسي.

وردت مفسرة الأحلام صوفيا زادة، خلال حوارها عبر برنامج “رؤى وأحلام”، المذاع على شاشة “دريم”، مساء الخميس، أن رؤية عزرائيل في المنام تدل على العمر الطويل حتى الملل، كما فسرت رفعها على كرسي بأنها انتعاشة مادية.

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