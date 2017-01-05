أعلن الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة، عن نجاح مستشفى الحميات والكبد والجهاز الهضمي في تركيب دعامة حديدية تصل بين المعدة والاثني عشر لمريض بانسداد المعدة، تعد الأولى من نوعها في مستشفيات وزارة الصحة.

وأوضح حجازي في بيان وزعه اليوم عبر البريد الالكتروني، أن الدعامة تم تركيبها لمريض مصاب بسرطان المعدة وقد بلغ الورم حجما كبيرا سبب له انسداد كاملا في المعدة مما سبب عجزه عن تناول الطعام والشراب حتى بواسطة الأنبوبة المعدية، كما سبب حالة من القيء المستمر وتحلل الطعام الراكد في المعدة وتحوله إلى براز، بالإضافة الى فشل الأطباء في تركيب مناظير المعدة لوجود الطعام المتراكم بالمعدة.

وأكد انه تم حجز المريض بالمستشفى وتم تركيب أنبوبة للمعدة لعمل غسيل مستمر حتى تم تنظيم المعدة بالكامل ثم تركيب الدعامة الحديدية التي مكنت المريض من تناول المشروبات وسيتمكن بعدها من تناول الطعام واستكمال علاجه الكيماوي، و قرر الأطباء خروجه من المستشفى اليوم وهو في حالة جيدة.

ووجه وكيل وزارة الصحة الشكر إلى الدكتور أحمد جلال اخصائي الكبد والجهاز الهضمى الذي تولى متابعة الحالة وتركيب الدعامة لها والطاقم الطبي من أخصائي تخدير وأطباء مقيمين وتمريض وعمال على حسن رعايتهم للحالة، كما وجه الشكر إلى مدير المستشفى الدكتور هشام الدخس على التقدم المستمر الذي تحققه المستشفى في العديد من المجالات حتى أصبحت من أفضل المستشفيات النوعية على مستوى الجمهورية.