قرر المستشارهشام عبدالعال المحامي العام لنيابات غرب طنطا، اليوم الخميس تجديد حبس 6 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض علي العنف وإثارة الشغب والعنف.

كانت قوات الأمن بالغربية تمكنت من ضبط المتهمين بناء على قرار النيابة العامة بضبطهم بتهم إثارة الشغب والتحريض على العنف.