حقائق مرعبة حول كريم الأساسالخميس، 5 يناير 2017 06:52 م
كريم الأساس الجيد هو ذلك الذي يؤدي الوظيفة التي يشير إليها اسمه، حيث يقوم بمعادلة لون البشرة، يخبئ كل عيوبها، ويوفر القاعدة الأساسية التي توضع عليها بقية مستحضرات التجميل، لتجعل المرأة تظهر بإطلالة جذابة وخالية من العيوب.
خلال السنوات الأخيرة حظيت الكثير من كريمات الأساس المعدنية بإشادة كبيرة من المستهلكين، بفضل قدرتها على تحسين صحة الجلد ومعالجة بعض المشاكل مثل حب الشباب ومرض الوردية، بالإضافة إلى توفيرها حماية إضافية من أشعة الشمس لكن رغم كل هذه الفوائد، ينصح بالتأني قبل استعمالها وأخذ الحذر.
هنالك حقيقة مرعبة حول كريمات الأساس ربما لم يخبرك بها أحد، وهي مرتبطة أساساً ببعض مكونات الكريمات التي يجب أن تتذكريها جيداً: إذا كان النوعالذي تستعملينه يحتوي على مادة البارابين، فإن ذلك سيؤدي إلى إصابتك بمظاهر الشيخوخة سريعاً، ويشكل خطراً على البشرة وعلى الصحة بشكل عام.
مادة البارابين هي عبارة عن مادة كيماوية حافظة يمكن أن تسبب اختلالاً خطيراً في الهرمونات، وتزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان الجلد، ورغم هذه التأثيرات غير المرغوبة، فإن الكثير من شركات مستحضرات التجميل تواصل تسويق كريمات الأساس و منتجات أخرى تحتوي على البارابين، وهذا ليس بالخبر السار.
وبالإضافة إلى التسبب في تغييرات هرمونية غير محمودة، فإن وجود مادة الميتيلبارابين في كريم الأساس يؤدي إلى مفعول عكسي فيما يخص حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية، وهذا يلحق أضراراً كبيرة بالحمض النووي لا يمكن معالجتها لاحقاً، وبالطبع سيؤدي هذا بالضرورة إلى تسريع علامات الشيخوخة وظهور المزيد من الخطوط الرقيقة في الوجه والتجاعيد وتغيرات في الألوان.
هنالك شيء آخر يجب أيضاً الانتباه إليه رغم أنه أقل خطورة، وهو أن هنالك مكونات أخرى قد تدخل في صنع كريم الأساس، مثل الكحول والبودرة التي لا تحتوي على معادن مغذية، ثبت أنها تؤدي لإصابة البشرة بالجفاف الشديد. ومع مرور الوقت فإن استعمال هذه المستحضرات سيجرد البشرة من كل الزيوت الطبيعية والأساسية الموجودة فيها، ويجعل خطوط التقدم في السن تبدو أكثر وضوحاً، وبعدها لن يكون بإمكانك الحصول على بشرة جميلة والظهور بإطلالة جذابة.
أمام كل هذه المخاطر، ينصح الخبراء بالانتقال إلى كريم أساس معدني خالي من المواد الكيماوية، والتثبت دائماً وأبداً من نوع الماركة ومكونات الصنع قبل الشراء، وإذا التزمت بهذه النصائح فإن بشرتك ستشكرك كثيراً في السنوات القادمة.
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