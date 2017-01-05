التقى وزير السياحة يحيى راشد، نظيره اليمني محمد عبد المجيد قباطي على هامش زيارة قصيره يقوم بها الوزير اليمني إلى مصر.

واستهل الوزير اليمني اللقاء بتثمين جهود وزير السياحة المصري فيما يتعلق بدعم مصر لليمن لعضوية المكتب التنفيذي لوزراء السياحة العرب، وكذلك التسهيلات الممنوحة من الحكومة المصرية بشأن التأشيرات الخاصة بالسياحة العلاجية وإزالة العراقيل المختلفة التي كانت تواجه السياحة العلاجية الوافدة إلى مصر من اليمن.

وناقش اللقاء طلب وزارة السياحة اليمنية من الجانب المصري بتقديم المساعدة في برامج التدريب والتسويق والفندقة والتنمية السياحية، ووعد وزير السياحة المصري الجانب اليمني في هذا الشأن، لافتًا إلى أن مصر لديها كيانات وأجهزة تدريب عديدة تلبى الاحتياجات الخاصة بالسياحة، مستعرضًا برامج التدريب المختلفة التي تقوم بها غرفة الفنادق.

وعن سياحة اليخوت، وعد الوزير الاتصال بهيئة المواني المصرية لتدريب الجانب اليمني على تطوير سياحة اليخوت، وكذلك بالنظر في المساهمة في تطوير الإمكانات السياحية الواعدة لجزيرة سوقطرة تلبية لطلب الجانب اليمني، لافتًا إلى بذل العون في هذا الصدد فور استقرار الأوضاع في المنطقة.