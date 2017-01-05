قال مدير إدارة الإعلام و التدريب بجهاز شئون البيئة بأسوان المهندس عاطف حسين علي، إن وزارتي البيئة و الزراعة وقعتا بروتوكول تعاون بشأن الاستفادة من المخلفات الزراعية ( سفير القصب ) على غرار قش الأرز و ذلك للحد من التلوث البيئي الناتج من حرق سفير القصب بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل المباشرة و غير المباشرة.

وأوضح في تصريحات صحافية له اليوم الخميس، أن جهاز شئون البيئة بأسوان بدأ بالفعل في تنفيذ الجزء الأول من البروتوكول من خلال تنفيذ الدعاية الإعلامية و عقد العديد من ندوات التوعية للمزارعين و الجمعيات الأهلية و مصانع السكر بالمشاركة مع مديرية الزراعة بالمحافظة.

وأكد أن وزارة البيئة اشترت العديد من المعدات و الأدوات اللازمة للمشروع لتحويل سفير القصب إلى أعلاف و أسمدة حيث تم توريد عدد 40 مقطورة و 20 جرار و 20 مفرمة و ذلك من خلال جهاز شئون البيئة و تسليم تلك المعدات لمديرية الزراعة بأسوان.