افتتح محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر، اليوم الخميس، مدرسة كفر الشوربجي للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، بسعة 11 فصلا دراسيا، منها مرحلتين رياض الأطفال، و6 فصول للمرحلة الابتدائية، و3 فصول للمرحلة الإعدادية، بمساحة 1467.5متر مربع.

وأثنى المحافظ - خلال الافتتاح - على كافة الجهود المبذولة والنظام والنظافة والأنشطة التي صاحبت الافتتاح، ووجه بمنح خمس شهادات تقدير، لمدير عام الإدارة التعليمية، ومدير المدرسة، ومعلمات التربية الرياضية، والتربية الموسيقية، والتربية الاجتماعية.