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تخصيص 25 فدانا بجنوب سيناء لإقامة فرع لجامعة الملك سلمان
شريف اسماعيل رئيس الوزراء‎

تخصيص 25 فدانا بجنوب سيناء لإقامة فرع لجامعة الملك سلمان

الخميس، 5 يناير 2017 06:39 م
محيط: متابعات

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 25 فدانا بمحافظة جنوب سيناء لإقامة فرع لجامعة الملك سلمان بن عبد العزيز عليها.

ونشرت القرار جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر اليوم الخميس.

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