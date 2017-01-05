تعرف على تقرير الحكومة النصف سنويالخميس، 5 يناير 2017 06:36 م
كشف التقرير نصف السنوي عن اعمال برنامج الحكومة والذي تم تقديمه لمجلس النواب عن عدة محاور اساسية كان من أبرزها محور الامن القومي الذي تضمن احكام السيطرة علي الموانئ وتفعيل الوسائل التكنولوجية في مجالات الفحص من خلال تحديث كافة اجهزة التفتيش الامني للركاب والاهتمام بالمناطق الحدودية والرصد المبكر للتنظيمات الارهابية مع تراجع معدلات استهداف المنشآت الهامة والحيوية خاصة الشرطية.
واشار التقرير ان نسبة الضبط في مجال الجنايات قد وصلت الي 82% و٤٦.٥٪في مجال الجنح واجهاض مخططات التنظيمات الارهابية من خلال ضبط ٢٥٦ قضية اخوانية وبؤرا ارهابية والتحفظ علي ١٥عبوة، تفجير واحزمة ناسفة، فيما أوضح التقرير ان تلك الجهود تحدث بالتزامن مع التطوير المستمر للقوات المسلحة.
وكشف التقرير أن المحور الثاني لبرنامج الحكومة وهو ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها تضمن، نجاح الحكومة في التصديق علي مشروع قانون الادارة المحلية ومشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ومشروع قانون التنظيم، المؤسسي الصحافة والاعلام كما احالت نحو ٥٣مشروع قانون الي مجلس النواب وافق المجلس علي ٢٨منها.
كما أحيلت ٤٥ اتفاقية دولية الي مجلس النواب، ونجحت ايضا في تنفيذ الاشراف القضائي الاليكتروني وتمكين المصريين المغتربين بالخارج من الادلاء بأصواتهم في الانتخابات وتطويع تكنولوجيا المعلومات لخدمة العملية الانتخابية.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث وهو البرنامج الاقتصادي، كشف تقرير الحكومة النجاح في انشاء ١٨٧الف وحدة سكنية في مشروع الاسكان الاجتماعي حتي سبتمبر ٢٠١٦ واعداد خطة لا صلاح وتطوير شركات قطاع الاعمال العام ومع العمل على تنفيذ عملية تنمية ١،٥مليون فدان والانتهاء من الحصر المبدئي لجميع الاراضي غير المستغلة لشركات يطاع الاعمال القابضة والتابعة وتصنيفها والعمل علي تنفيذ ٤٠ صومعة لتخزين ٩مليون طن قمح سنويا والانتهاء من انشاء سبعة صوامع وجاري تنفيذ ٣٣ مع استكمال مشروع تنقية البطاقات الذكية وتشغيل ٢١٩٦ مخبزا بلديا.
وفي محور العدالة الاجتماعية تم تسجيل ٢،١ مليون اسرة ببرنامج تكافل وكرامة بما يشمل ٨،٣ مليون مواطن في ٢٧محافظة،بتكلفة ٧،٢مليار جنيه و٩،٨ مليون طفل مستفيد من الوجبات المدرسية في جميع محافظات الصعيد، كما تضمن التقرير الانتهاء من تطوير ١١ منطقة غير امنة وتنفيذ ٩٧ مشروعا لمياه الشرب يستفيد منها ١٤ مليون مواطن وتنفيذ ٢٧مشروعا للصرف الصحي في ١٢ محافظة.
وكشف البرنامج تقدم ترتيب مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ٢٠ مرتبة بمؤشر التنافسية العالمي والنجاح في علاج ٩٠٠ الف مواطن من فيروس سي بتكلفة ٢مليار جنيه و ١،٥ مليون اسرة تم تغطيتها بالتامين الصحي والانتهاء من انشاء وتطوير ١١٨وخدة رعاية اساسية بتكلفة ١٢١مليون جنيهً وانشاء وتطوير ٢٨٠٠ مركزا ووحدة صحي وانشاء وتطوير ١٢مكتبة وترميم ٨مناطق اثرية.
كما أشار تقرير الحكومة يا أن استثمارات التعليم ما قبل الجامعي وصلت الي ١٢.٤ مليار جنيه وشمل ٥٧٨ مشروعا بإجمالي ٨٤٢٠ فصلا وانشاء مدرستين للمتفوقين وافتتاح ٩ مراكز للموهوبين.
وفي مجال الشباب والرياضة نجح ٢٢اتحادا في المشاركة ،في أولمبياد ريو دي جانيرو والانتهاء من تطوير ٣٨١ مركز شباب وتطوير شامل لعدد ٢٣ مركزا بإجمالي ٤٠٤ مراكز والانتهاء من انشاء ٨صالات رياضية.
وفي المحور الخامس وهو التنمية الصناعية فقد تم الانتهاء من انشاء خط ملاحي دائم لشرق افريقيا والانتهاء من المرحلة الاولي من منطقة الروبيكي لصناعة الجلود وجاري انشاء مدينة دمياط للأثاث وافتتاح اكبر مجمعين للبتروكيماويات بتكلفة ٣،٩ مليون دولار والانتهاء من، تراخيص الجيل الرابع وافتتاح المرحلة الاولي من منطقتين تكنولوجيتين بمدينتي برج العرب واسيوط والانتهاء من احلال وتجديد شامل لمبني الركاب رقم ٢ تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون بطول ١٣٥ كيلو مترا.
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