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وزارة الشباب والرياضة تدعم نادي أسوان بمبلغ 750 ألف جنيه
نادي أسوان

وزارة الشباب والرياضة تدعم نادي أسوان بمبلغ 750 ألف جنيه

الخميس، 5 يناير 2017 06:31 م
محيط: متابعات

وافق خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على دعم نادي أسوان بمبلغ 750 ألف جنيه كإعانة إضافية لمواجه مصروفات النادي تجاه النشاط الرياضي ، وذلك من بند دعم وتطوير الأندية الجماهيرية.

وأعرب وزير الرياضة عن تقديره لنادي أسوان أحد ممثلي الصعيد في الدوري الممتاز لكرة القدم ، مطالبا مجلس الإدارة بضرورة بحث تنمية موارد النادي بعدة طرق مختلفة لاستكمال مسيرة النادي خلال الفترة القادمة.

وأكد عبد العزيز على حرص الوزارة علي مساعدة الأندية الجماهيرية في أداء دورها علي الوجه الأكمل.

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