تخيّل صورك الشخصية، وبياناتك الحسّاسة، وحساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي، ورسائلك، وتسجيلات مكالماتك، ومعلومات بطاقاتك الائتمانية وهي في يد شخص آخر، هل شعرت بالمأساة التي قد تقع فيها؟

وفيما يلي طُرقاً تكنولوجيّة، تجهزك للتعامل مع اليوم الذي قد يسرق فيه هاتفك؛ حتى تتمكن من استعادته دون مساعدة من أحد، أو على الأقل تنقذ ما يمكن إنقاذه،حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية:

البداية.. وضع رمز الأمان للهاتف

قد يتكاسل كثيرٌ من المستخدمين عن وضع رمز أمان لهواتفهم، انطلاقاً من أن أجهزتهم معهم طوال الوقت، ولا يفكرون في أنها قد تقع في أيدي الغير يوماً ما، حماية الهاتف برمز أمان هي الخطوة الأولى والأكثر أهمية، فبها لا يتمكن سارق الهاتف من الدخول إلى نظام التشغيل، والعبث ببياناتك الشخصية، هناك أشكال كثيرة لرمز الأمان، مثل كلمة السر والنمط والأرقام، اختر ما تشاء منها ولا تشعر بالملل من اضطرارك إلى كتابة رمز الأمان كل مرة تستخدم فيها الهاتف، فهو أولاً وأخيراً لحمايتك.

ثانياً.. تفعيل خدمة مدير مهام أندرويد

قدمت شركة جوجل في نظام أندرويد خدمة “Android Device Manager- مدير مهام أندرويد”، التي تتيح تتبع مكان الهاتف باستمرار، والقدرة على الاتصال به وإصداره رنيناً حتى لو كان في وضع “Silent- صامت”، وحذف كل البيانات من الجهاز عن بُعد بضغطة زر، بالإضافة إلى إمكانية إظهار زر به رقم اتصال تضعه مسبقاً، يستطيع السارق الاتصال بك من خلاله للتفاوض معك على إرجاع الهاتف.

كل ما عليك فعله، هو تحميل التطبيق من على متجر بلاي ستور، وبعد تثبيته اذهب إلى الإعدادات “Settings” ثم قائمة الأمان “Security”، ثم مديري الجهاز “Device administrators”، وامنح تطبيق مدير مهام أندرويد صلاحية المدير عن طريق وضع علامة صح بجوار اسمه الذي يظهر أمامك.

تحميل تطبيقات خارجية

إذا كنت تظن أن تطبيق Android Device Manager كافٍ فأنت مخطئ، فمواجهة سرقة الهاتف والانتصار عليها يتطلب حزمة التطبيقات، أولها تطبيق “Lookout”، فهو لا يتتبع مكان هاتفك فحسب؛ بل يلتقط صورة للشخص الذي سرق هاتفك كل فترة بالكاميرا الأمامية ويرسلها إلى بريدك الإلكتروني، إذا ما حاول إدخال رمز الأمان الخاص بالهاتف بشكل خاطئ.

التطبيق الثاني اسمه AirDroid، وإلى جانب مميزاته التي تشمل تتبع مكان الهاتف، ومسح البيانات من الجهاز عن بُعد، يتيح لك أيضاً نقل الصور والفيديوهات وبياناتك كافة إلى حساب تُنشِئه عليه قبل حذفها، بالإضافة إلى مشاهدة وجه السارق الذي يستخدم هاتفك حينها عبر الكاميرا الأمامية بالفيديو وليس بالصور، أما التطبيق الثالث، فيسمى “Cerberus”، ويمتاز بخاصية إضافية عن باقي تطبيقات التتبع، تتيح لك تسجيل مقطع صوتي للسارق في أثناء وجود الهاتف معه.

قطع الطريق على السارق لمنع إغلاق الهاتف

التطبيقات السابق ذكرها لن تُجدي في شيء ولن تعمل حال تمكّن السارق من غلق الهاتف، فحينها سوف يختفي به إلى الأبد، معظم الهواتف الذكية حالياً تأتي ببطاريات مُدمجة لا يمكن إزالتها بالطريقة العادية، والتي تشمل فك الغطاء الخلفي وسحب البطارية، وهي ميزة بكل تأكيد إذا حمّلت تطبيقاً يمنع السارق من إغلاق الهاتف من خلال زر الطاقة “Power Button”.

تطبيق “Smart Lock Screen protector” يؤدي هذا الغرض، حيث يلغي ظهور شريط الأدوات عند السحب بالإصبع إلى أسفل ذلك الموجود في أعلى شاشة الهاتف، حتى لا يتمكن السارق من تحويل الجهاز إلى وضع الطيران ويضيع اتصال الشبكة، أو غلق إتصال الإنترنت، ويتيح التطبيق أيضاً منع إغلاق الهاتف من شاشة القفل، فإذا ما حاول السارق الضغط على زر الطاقة فلن يظهر له القائمة الخاصة بالغلق وإعادة تشغيل الهاتف.

خطوات أساسية لضمان النجاح

التطبيقات التي قمت بتثبيتها لن تُجدي نفعاً أيضاً إلا إذا كان أسلوب استخدامك الهاتف بالأساس يشمل شحن بطاريته حتى طاقتها كاملة كلما أمكن، وتشغيل الإنترنت دائماً عبر شريحة الاتصال، وتفعيل خاصية الـ”جي بي إس”، والأخيرة وإن كان يعيبها استهلاك طاقة البطارية بشكل زائد، يمكن تقليل معدل الاستهلاك عن طريق اختيار وضع حفظ الطاقة “Battery Saving”.

كيف تستخدم أسلحتك بشكل فعال؟

لنفترض أنك قمت باتباع كل ما هو مذكور أعلاه، وجاء اليوم الذي سُرق فيه هاتفك، فماذا أنت فاعل؟.. كل ما تحتاجه بعد سرقة هاتفك مباشرة، هو الوصول إلى هاتف ذكي آخر، أو استخدام جهاز كمبيوتر، وكلاهما يجب أن يكون متصلاً بالإنترنت.

ابدأ في فتح حساباتك بالخدمات المذكورة في الموضوع، سواء عبر تطبيقاتها على الهاتف الذي سوف تستخدمه، أو من خلال مواقعها الرسمية على الإنترنت، وستحصل على مكان هاتفك تحديداً، وصور وفيديوهات لوجه السارق، وستمتلك القدرة على حذف بياناتك الحسّاسة عن بعد.

كل ما سبق ذكره هو أسلوب فعّال يعطيك عدة خيارات بين يديك، حيث سيصبح بإمكانك الذهاب إلى مكان السارق لاستعادة هاتفك بنفسك، أو على أقل تقدير الحصول على نسخ من بياناتك الشخصية على الجهاز، وحذفها عن بُعد إلى الأبد.