أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ما يتم إنفاقه من أموال على تنفيذ المشروعات القومية، وتطوير المنافذ البرية وتعزيز قدرة الموانئ، وجميع أعمال تحديث البنية التحتية التي تتم في مصر، يتم وفق تخطيط ورؤية شاملة.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي اليوم قيادة الأسطول الجنوبي بالقوات البحرية، حيث قام برفع علم الجمهورية على حاملة الطائرات المروحية “جمال عبد الناصر”. كما قام الرئيس بافتتاح عدد من المشروعات القومية في مجال النقل البحري والبري، شملت موانئ سفاجا ودمياط وأرقين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن الرئيس استهل اليوم بالتوجه إلى مقر اللواء الثاني للقوات الخاصة البحرية، حيث ألقى اللواء أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية، كلمة أشار خلالها إلى أن القوات البحرية شهدت خلال الفترة الأخيرة مرحلة تطوير شامل على ثلاثة محاور، تضمنت التسليح والبنية التحتية والفرد المقاتل.

كما شهد الرئيس عدداً من بيانات التدريب العملية للقوات الخاصة البحرية، والتي أظهرت مدى احترافية عناصر القوات، وتميزهم في الأداء، والقدرة على تنفيذ المهام والخطط التكتيكية.

وتوجه الرئيس السيسي - بعد ذلك - إلى ميناء سفاجا لافتتاح أعمال تطويره، حيث ألقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان، كلمة عرض خلالها نتائج أعمال مراجعة وتقييم مشروع تطوير ميناء سفاجا.

وشدد الرئيس - في هذا الصدد - على أهمية ضبط النفقات ومراعاة جميع عناصر التكلفة، بحيث يتحقق أعلى عائد على استثمارات أموال الدولة، مع عدم تحمل الدولة أية تكلفة للعمالة الزائدة خلال تطوير الموانئ، ووجه بإنشاء محطة وقود داخل ميناء سفاجا لتوفير احتياجات الشاحنات.

كما أكد الرئيس أن ما يتم إنفاقه من أموال على تنفيذ المشروعات القومية، وتطوير المنافذ البرية مثل ميناء أرقين البري الذي يهدف لتطوير حركة التجارة مع السودان، وتعزيز قدرة الموانئ، وجميع أعمال تحديث البنية التحتية التي تتم في مصر، يتم وفق تخطيط ورؤية شاملة، تستهدف تنمية التجارة الخارجية لمصر مع الدول الأخرى، وبالتالي تحسين مستوى حياة الشعب المصري في المقام الأول. وفي هذا الإطار وجه الرئيس، الحكومة بدراسة إنشاء منفذ بري في منطقة جغبوب، للربط مع الحدود الليبية.

وكان الرئيس قد استمع إلى شرح من وزير النقل الدكتور جلال سعيد ، ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء هشام أبو سنة، عرضا خلاله أعمال التطوير بميناء سفاجا البحري بتكلفة 510 ملايين جنيه على مساحة 825 ألف متر مربع، والتي تضمنت إنشاء محطة ركاب بطاقة استيعابية 1.3 مليون راكب سنوياً، فضلاً عن إنشاء محطة لسيارات التربتك على مساحة 16.5 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 30 ألف سيارة. كما أشار السيد وزير النقل إلى أن العمل جاري على قدم وساق لتطوير الموانئ المصرية، مشيراً إلى تطوير ميناء دمياط باستثمارات تبلغ 185 مليون جنيه.

كما عرض الوزير جهود إنشاء ميناء أرقين البري باستثمارات 93 مليون جنيه على مساحة 100 ألف متر مربع، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بزيادة حركة التجارة مع دول حوض النيل والقارة الإفريقية، وخاصة السودان.

وأشار الوزير - كذلك - إلى تعميق الممر الملاحي الخارجي لميناء الإسكندرية وربطه بالطريق الساحلي الدولي، فضلاً عن تطوير هيئة السلامة البحرية وتحديث النظم وميكنة الإجراءات في منظومة النقل البحري.

وقام الرئيس بافتتاح مشروع تعميق الممر الملاحي بميناء دمياط، وميناء أرقين البري عن طريق (الفيديوكونفرانس)، كما تفقد الرئيس السيسي أعمال تطوير ميناء سفاجا وصالات السفر والمغادرة بالميناء.

وتوجه الرئيس - في الختام - إلى مقر قيادة الأسطول الجنوبي، حيث افتتح عن طريق (الفيديوكونفراس) اللواء الأول لنشات، واللواء الثاني مدمرات، وشهد تنفيذ بيان عملي لعدد من القطع البحرية.

كما قام الرئيس السيسي برفع علم الجمهورية فوق حاملة الطائرات المروحية الجديدة “جمال عبد الناصر” واستمع إلى شرح تفصيلي عن منظومة عملها.

حضر الافتتاحات رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، وعدد من الوزراء وكبار قادة القوات المسلحة.