قال وكيل وزارة الطب البيطري بالمنوفية الدكتور مجدي أبو الليل، إنه تم تحصين 826 ألفا و238 من رؤوس الماشية والأغنام ضد مرض الوادي المتصدع والحمى القلاعية، و115 ألفا و837 من الماشية والضأن ضد مرض الجدري، فضلا عن تحصين مليونين و312 ألفا و803 طيور بلقاح انفلونزا الطيور..

وأشار “أبو الليل” في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، إلى أنه تم علاج 704 آلاف و254 من الماشية من أمراض الباطنة والجلدية والجراحة والطفيليات الداخلية والخارجية.

وأوضح أنه تم تنظيم ألف و683 ندوة في كافة المجالات البيطرية، وتم تدريب 330 طبيبا على أعمال الوقاية وتدريب 442 طالبا بكليات الطب البيطري على أعمال الوحدات والمجازر، وتدريب 140 إداريا بمركز الدراسات الوطنية على برامج إدارية، كما تم توفير أدوية بيطرية بمبلغ مليوني جنيه وتنظيم 164 حملة موسعة علي محلات بيع وتداول اللحوم والأسماك خلال المرحلة الماضية وتم ضبط كمية من اللحوم المجمدة غير الصالحة فضلا عن غلق 14 مزرعة دواجن بشبين الكوم والشهداء ومنوف غير مرخصة.