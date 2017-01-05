يقيم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية، مسابقة للقصة القصيرة عن حي السيدة زينب لطلبة المدارس، وذلك في إطار نشر الثقافة بحي السيدة زينب والأفكار المؤدية لتطويره.

وقال رئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية الدكتور خالد عزب - في تصريح اليوم الخميس - إن المسابقة تدور حول قصة قصيرة عن حي السيدة زينب، موضحًا أن للمشتركين الحرية في اختيار رؤيتهم لعرض القصة، على أن تسلم الأعمال في موعد أقصاه الأول من فبراير القادم.

وأشار عزب إلى أن إدارة بيت السناري ستقوم بتنظيم حفل تكريم للفائزين، كما سيتم تنظيم حفل توقيع لرواية “بيت السناري” للكاتب عمار علي حسن، والحائزة على جائزة الطيب صالح من السودان، لافتًا إلى أنه سيتم كذلك اختيار أفضل خمسين قصة قصيرة عن طريق لجنة تحكيم سيتم تشكيلها في بيت السناري، ليحصل مؤلفوها على نسخة موقعة من المؤلف شخصيًا.