استقبلت اللجنة المصرية المعنية بليبيا بالقاهرة اليوم الخميس وفدًا من المجلس الأعلى للدولة الليبية لبحث آليات الدفع بالتسوية السياسية في إطار الشواغل الخاصة بالاتفاق السياسي وما تضمنه بيان القاهرة الصادر يوم 13نوفمبر الماضي.

ويدعو بيان القاهرة، إلى الوصول إلى تسوية سياسية في ليبيا يمكن من خلالها وضع الاتفاق السياسي محل التنفيذ وبما يحافظ على وحدة الأراضي الليبية ويساهم في تسوية الأزمة السياسية عبر رؤية وتوافق ليبي - ليبي بعيداً عن الإملاءات الخارجية.

وقالت اللجنة المصرية- ف بيان لها وزعته اليوم عبر البيد الالكتروني، إن اللقاء يأتي في إطار الجهود المصرية المبذولة لتجميع الأشقاء الليبيين وتحقيق الوفاق بين كافة الأطراف حول تسوية للأزمة الليبية تحقق الأهداف الوطنية للدولة الليبية.