عقد الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط اجتماعا موسعا من أجل تطوير المزرعة السمكية بالرطمة والتي تشرف عليها محافظة دمياط.

ضم الاجتماع عدد من الإدارات المعنية بشئون المزرعة بالمحافظة ومدير هيئة الثروة السمكية بدمياط حضره اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط والدكتور خالد الزهيري مدير الشئون المالية والادارية بالمحافظة إضافة إلى المحاسب طارق راشد مدير فرع مركز تحديث الصناعة بدمياط.

وخلال الاجتماع قرر محافظ دمياط تفويض السكرتير العام المساعد بالإشراف الكامل على المزرعة بالإضافة إلى تكليف مديرية الطب البيطري بالمحافظة بالإشراف الطبي البيطري الكامل على المزرعة ..كما أصدر محافظ دمياط تعليماته بتذليل كافة العقبات التي تمنع تطوير المزرعة.

وخلال الاجتماع عرض محمد عبد المقصود مدير المزرعة المشاكل الكثيرة الموجودة بالمزرعة مثل مشكلة عدم وجود حراسة الامنية لحماية انتاج المزرعة بالإضافة إلى مشكلة زيادة نسبة ملوحة المياه بها وكذلك مشكلة انهيار جسور الأحواض السمكية الموجودة بالمزرعة ومشكلة الاعلاف وعدد من المشاكل الاخرى والتي تم بحثها في الاجتماع ووضع الحلول لها من أجل زيادة انتاج هذه المزرعة والتي تعتبر من أكبر المزارع السمكية على مستوى الجمهورية.

يذكر أن مزرعة الرطمة تصل مساحتها إلى ما يقرب من الـ1800 فدان وتشرف على ادارتها محافظة دمياط.