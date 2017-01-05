أجندة إخبارية ليوم الجمعة 6 ينايرالخميس، 5 يناير 2017 06:27 م
القاهرة : يرأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، مساء غد ، قداس عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور عدد من كبار رجال الدولة.
القاهرة: يشهد المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة نائبا عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء غدا احتفال بطريركية الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد المقام بكنيسة الأرمن الأرثوذكس بشارع رمسيس.
القاهرة : تقيم الكنيسة الإنجيلية ، ظهر غد ، اجتماع صلاة عيد الميلاد المجيد في كنيسة قصر الدوبارة بحضور عدد من كبار رجال الدولة ومئات الأقباط.
القاهرة : تنظم مكتبة مصر الجديدة غدا ندوة عن واقع الترجمة للسينما والتليفزيون تحت عنوان “ترجمة الأعمال السينمائية والتليفزيونية إلى العربية” للدكتور ستار سعيد زوينى أستاذ علم اللغة والترجمة بالجامعة الأمريكية بالشارقة، وذلك بمقر المكتبة.
القاهرة - أبو ظبى : تنطلق غدا منافسات النسخة الـ 20 من سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدما ، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن موسم السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2016 - 2017.
الفيوم : يقوم الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم ، مساء غد ، بزيارة الكنائس لتقديم التهنئة إلى الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، يرافقه اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم والقيادات الأمنية.
القاهرة : يحيي المغني الفرنسي ايريك لاجارين، فى الثامنة من مساء غد، حفلا غنائيا على المسرح الكبير بدار الأوبرا.
الإسماعيلية : تنطلق غدا فعاليات الجولة الثانية لحملة الإسماعيلية خالية من فيروس سى ، ومن المقرر أن تبدأ من قرية التقدم شرق قناة السويس.
القاهرة : يختتم غدا فعاليات معرض الفنون التقليدية لخريجى برنامج الفن جميل للفنون والحرف التقليدية بالفسطاط ، الذى يقيمه المجلس الثقافى البريطانى، وذلك بمقر المجلس بالعجوزة.
القاهرة : تقدم فرقة أوبرا القاهرة ، في الثامنة من مساء غد، عرض أوبرا ” ميدان الأوبرا”، وذلك على مسرح الجمهورية.
الإسكندرية : تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة ، في الثامنة من مساء غد ، عرض باليه ” كسارة البندق”، وذلك على مسرح سيد درويش”أوبرا الإسكندرية”.
القاهرة : تستضيف ساقية الصاوى بالزمالك، في السابعة والنصف من مساء غد، حفلا للانشاد الديني يحييه المنشد على الهلباوى، وذلك على مسرح قاعة النهر بالساقية.
الإسكندرية: يقدم البيت الفني للمسرح ، في الثامنة من مساء غد ، العرض المسرحي “ليلة من ألف ليلة” بطولة الفنان يحيى الفخراني .
القاهرة -كوبنهاجن..يلتقى المنتخبين المصري والدنماركي لكرة اليد غدا في مدينة سكيرين الدنماركية ، وذلك في إطار مشاركة المتخب الأول لكرة اليد في البطولة الدولية الودية التى تنظمها الدنمارك استعداد لبطولة كأس العالم.
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«فتاة العربة» من داخل شقتها الجديدة: «السيسي وعد فأوفى»
قالت منى السيد المعروفة باسم “فتاة العربة”، إنها استلمت الشقة اليوم وتشعر بالسعادة الشديدة لتحقق حلمها، مؤكدة أن الشقة نالت إعجابها، وتم تحقيق جميع طلباتها فى ...Mon, 02 Jan 2017 11:29:28 GMT
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ننشر اعترافات قاتل «صاحب محل الخمور» باﻹسكندرية
مفاجأة صادمة كشفها المتهم عادل أبو النور سليمان الشهير بـ”عادل عسلية”، ذابح المواطن القبطي يوسف لمعي أول أمس في الإسكندرية. المتهم قال في التحقيقات التي أجرتها ...Thu, 05 Jan 2017 13:54:49 GMT
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التموين: أرصدة السلع الاساسية آمنةThu, 05 Jan 2017 13:12:05 GMT
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"المالية" تطرح أذون خزانة بـقيمة 11 مليار جنيه
وذكرت المالية - عبر موقعها الإلكتروني - أنه جرى طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 750ر5 مليار جنيه بمتوسط عائد 827ر19%، فيما بلغ أعلى عائد 861ر19%، وسجل أقل عائد 199ر19%. وأضافت ...Thu, 05 Jan 2017 13:41:50 GMT
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مسئول: مرتب محافظ البنك المركزي والعاملين به يخضع للحد الأقصى للأجور
أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري أن الراتب الشهري لمحافظ البنك المركزي تم تحديده من قبل رئيس مجلس الوزراء وفقا لقانون الحد الأقصى للأجور. وقال المصدر - في تصريح ...Thu, 05 Jan 2017 13:41:50 GMT
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حبس ضابط سنة مع إيقاف التنفيذ وبراءة آخر في قتلهما محتجز
قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية،اليوم الخميس، بحبس الضابط عبد الرحمن محمود سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاثة سنوات، وبراءة ضابط ...Thu, 05 Jan 2017 12:26:44 GMT
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معركة بين مسجلين خطر داخل حجز مجمع محاكم السويس
شهد مجمع محاكم السويس اشتباكا بين مسجونين داخل مكان الحجز قبل عرضهم على محكمة السويس لحضور جلسة محاكمتهم، وتم نقل سجين مصاب بجروح قطعية في الوجه إلى مستشفى السويس ...Thu, 05 Jan 2017 13:41:50 GMT
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السيسي يرفع العلم المصري على «جمال عبدالناصر»
وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عصر اليوم الخميس، إلى حاملة المروحيات “جمال عبدالناصر” من طراز “ميسترال”، في سفاجا، بالبحر اﻷحمر. وتفقد الرئيس حاملة ...Thu, 05 Jan 2017 13:54:49 GMT
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ممثلون بـ "عدة وجوه" في رمضان القادم
يتضح من ملامح خريطة دراما شهر رمضان القادم المبدئية ظهور عدد كبير من الممثلين بأكثر من وجه في أكثر من عمل درامي، خاصة الذين تغيبوا عن دراما رمضان الماضي أو ممثلات ...Thu, 05 Jan 2017 11:15:08 GMT