القاهرة : يرأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، مساء غد ، قداس عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور عدد من كبار رجال الدولة.

القاهرة: يشهد المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة نائبا عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء غدا احتفال بطريركية الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد المقام بكنيسة الأرمن الأرثوذكس بشارع رمسيس.

القاهرة : تقيم الكنيسة الإنجيلية ، ظهر غد ، اجتماع صلاة عيد الميلاد المجيد في كنيسة قصر الدوبارة بحضور عدد من كبار رجال الدولة ومئات الأقباط.

القاهرة : تنظم مكتبة مصر الجديدة غدا ندوة عن واقع الترجمة للسينما والتليفزيون تحت عنوان “ترجمة الأعمال السينمائية والتليفزيونية إلى العربية” للدكتور ستار سعيد زوينى أستاذ علم اللغة والترجمة بالجامعة الأمريكية بالشارقة، وذلك بمقر المكتبة.

القاهرة - أبو ظبى : تنطلق غدا منافسات النسخة الـ 20 من سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدما ، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن موسم السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2016 - 2017.

الفيوم : يقوم الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم ، مساء غد ، بزيارة الكنائس لتقديم التهنئة إلى الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، يرافقه اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم والقيادات الأمنية.

القاهرة : يحيي المغني الفرنسي ايريك لاجارين، فى الثامنة من مساء غد، حفلا غنائيا على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

الإسماعيلية : تنطلق غدا فعاليات الجولة الثانية لحملة الإسماعيلية خالية من فيروس سى ، ومن المقرر أن تبدأ من قرية التقدم شرق قناة السويس.

القاهرة : يختتم غدا فعاليات معرض الفنون التقليدية لخريجى برنامج الفن جميل للفنون والحرف التقليدية بالفسطاط ، الذى يقيمه المجلس الثقافى البريطانى، وذلك بمقر المجلس بالعجوزة.

القاهرة : تقدم فرقة أوبرا القاهرة ، في الثامنة من مساء غد، عرض أوبرا ” ميدان الأوبرا”، وذلك على مسرح الجمهورية.

الإسكندرية : تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة ، في الثامنة من مساء غد ، عرض باليه ” كسارة البندق”، وذلك على مسرح سيد درويش”أوبرا الإسكندرية”.

القاهرة : تستضيف ساقية الصاوى بالزمالك، في السابعة والنصف من مساء غد، حفلا للانشاد الديني يحييه المنشد على الهلباوى، وذلك على مسرح قاعة النهر بالساقية.

الإسكندرية: يقدم البيت الفني للمسرح ، في الثامنة من مساء غد ، العرض المسرحي “ليلة من ألف ليلة” بطولة الفنان يحيى الفخراني .

القاهرة -كوبنهاجن..يلتقى المنتخبين المصري والدنماركي لكرة اليد غدا في مدينة سكيرين الدنماركية ، وذلك في إطار مشاركة المتخب الأول لكرة اليد في البطولة الدولية الودية التى تنظمها الدنمارك استعداد لبطولة كأس العالم.