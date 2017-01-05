استهلت شركة جيجابايت - رائدة تصنيع اللوحات الرئيسية و كروت الجرافيك – معرض CES 2017 بمفاجأة من العيار الثقيل حيث عقدت مؤتمراً صحفياً يعرض بالتفصيل لأحدث منتجاتها و تقنياتها المبتكرة. وتعرف رواد المعرض على إسهامات جيجابايت الرائدة فى مجال الواقع الافتراضى و أنظمة التبريد المائى المتطورة و أنظمة الحاسبات الفائقة بل و حتى الحاسبات الشخصية التى يُعتمد عليها فى الاستخدامات اليومية المختلفة.

جاء هذا بالتعاون مع شركائها فى مجال صناعة تكنولوجيا الحاسبات مثل إنتل و Enermax و HyperX و Oculus الذين عرضوا لأحدث ابتكاراتهم.

قبل بدء المعرض، عرضت شركة جيجابايت من خلال قاعة العرض الخاصة بها أحدث اصداراتها من سلسلة منتجات AORUS من لوحات رئيسية وكروت شاشة وأجهزة كمبيوتر محمولة وكيسات مُعدله ظهرت بمسابقة Mod2Win و هى المسابقة التى شهدت منافسة حامية بين ما يزيد عن خمسة آلاف من مبتكرى تصميمات هياكل الحاسبات الشخصية للفوز بجوائز مالية بلغت عشرة آلاف دولار حيث فاز بالمركز الأول المبتكر Boloisbolo بجائزة نقدية خمسة آلاف دولار و رحلة مجانية لحضور معرض CES 2017 برعاية جيجابايت.

وأزاحت جيجابايت الستار عن سلسلة لوحات الألعاب AORUS فى المؤتمر الصحفى. تم تزويد العديد من اللوحات الرئيسية لهذه السلسلة – و هى اللوحات Z270X-Gaming 9 و Z270X-Gaming 8 - بأنظمة التبريد المائى التى صممتها أشهر شركات تصنيع أنظمة التبريد المائى و هى شركة EK Waterblocks و .Bitspower هذا و تعطى سلسلة لوحات الألعاب AORUS أولوية مطلقة للتخصيص و ضبط المستخدم لها تبعاً لرغبته و ذلك من خلال إضاءات RGB LED التى يتم التحكم بها عبر تطبيق RGB Fusion و كذا خاصية التبريد الذكى Smart Fan Control التى يتم التحكم بها عبر تطبيق Smart Fan 5.

وصُممت سلسلة لوحات الألعاب AORUS من جيجابايت من أجل محترفى الألعاب الباحثين عن تقنيات جديدة تلبى احتياجاتهم.

وقال هنرى كاو - نائب رئيس وحدة اللوحات الرئيسية فى جيجابايت - قائلاً : ” سوف تظل جيجابايت دائماً فى مقدمة كتائب التطوير التكنولوجى و من أجل ذلك سوف ندع العالم بأسره يرى ما كنا نعمل على تطويره و يتعرف على شركائنا الذين عملوا معنا. و من خلال المزيد من تسليط الأضواء على شركائنا فى مجال تطوير تكنولوجيا الحاسبات سوف نصبح قادرين على إبداع مزيد من الابتكارات للوحات جيجابايت الرئيسية و صياغة تكنولوجيا المستقبل. “