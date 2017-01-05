قال محمد سيد رئيس مركز ومدينة مغاغة بالمنيا، إنه تم طرح وبيع 1150 كيلو جرام من اللحوم المجمدة و 218 كيلو من الدواجن و5ر2 طن من الأرز بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال منافذ الوحدة المحلية ضمن جهود الحكومة لتوفير السع الغذائية بأسعار في متناول المواطنين.

وأضاف -في تصريح اليوم الخميس- أن الوحدة المحلية أزالت 9 حالات تعد على الأرض الزراعية منها 6 حالات بقرية شارونة بمساحة 5 قراريط و14 سهما، وحالتين بقرية برطباط الجبل بمساحة 3 قراريط وحالة بقرية الشيخ زياد بمساحة قيراط و12 سهما، خلال حملة إزالة نظمتها بالتعاون مع قسم الإرشاد الزراعي.

وأشار سيد إلى أنه تم عقد ندوتين حول (محاربة الإرهاب والتطرف) بمجلس المدينة وندوة بعنوان (الدين وتفضيل الذكور على الإناث) بمجلس قروي شيحة، كما رافقت الندوات قوافل طبية تضم مجموعة من العيادات المتنقلة (أسنان- تنظيم أسرةـ باطني- أطفال) تم خلالها توقيع الكشف على 25 حالة تنظيم أسرة و55 حالة أسنان و80 حالة باطنة و75 حالة أطفال.