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جامعة بني سويف تطالب "الصحة" بتقنين سعر الدواء
جامعة بني سويف

جامعة بني سويف تطالب "الصحة" بتقنين سعر الدواء

الخميس، 5 يناير 2017 06:42 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أكدت المتحدث باسم جامعة بني سويف، أن المواطن البسيط هو من سيدفع ثمن الزيادة العشوائية للدواء، فبعض المواطنين لا يستطيعون شراء الأدوية، موضحة أن هناك زيادة في أسعار الأدوية كل أسبوع.

وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج “أستاذ في الطب”، المذاع على شاشة “LTC”، مساء الخميس، إن من الضروري زيادة الرقابة ومحاسبة المسؤول عن هذه الزيادة العشوائية، مطالبة وزارة الصحة بتقنين سعر الدواء ولا تترك تحديد سعر الدواء للشركات، بالإضافة إلى الرقابة على الشركات.

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