"بليتاب".. جهاز لوحي للمكفوفينالخميس، 5 يناير 2017 05:40 م
عرضت شركة تكنولوجيا أسترالية جهازا لوحيا خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس، أطلقت عليه اسم “تابليت للمكفوفين”.
ويتيح الجهاز، الشبيه بجهاز “آيباد” من أبل، للمكفوفين الذين يتصفحون الإنترنت استعراض النصوص والرسوم بطريقة بريل، أي أن النص يكون ظاهريا على شكل نقاط بارزة يستطيع المكفوفون معرفتها وتمييزها بسهولة.
ويتضمن الجهاز ما أطلق عليه اسم “السائل الذكي”، وهو عبارة عن فقاعات صغيرة تظهر على شاشة الجهاز التي يمكنها عرض الرسوم بالطريقة ذاتها أي “فقاعات نصية” صغيرة يمكن للمكفوف تمييزها معرفتها.
كما يحتوي على مدخل للذاكرة الفلاش وآخر لبطاقة “أس دي” متوافقة مع الملفات النصية، مثل ملفات “بي دي أف” والتي يمكن أن تتحول بسرعة وسهولة إلى كتابة على طريقة بريل.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مدخل آخر خاص بالسماعات، وثان للشحن، بالإضافة إلى زر التشغيل وآخر للتحكم بالصوت.
ويحتوي الجهاز، الذي جاء يعمل بنظام تشغيل من أندرويد ويقدر سعره بحوالي 2800 دولار، أيضا على كاميرا خلفية، بينما يمكن للشاشة أن تعرض 14 سطرا بصيغة بريل.
ويستطيع المتصفح المكفوف أن يتصفح الإنترنت باستخدام تطبيق يحول النص إلى صوت، ويحول النصوص إلى صيغة بريل.
الجدير بالذكر أن عدد المكفوفين والعاجزين عن الرؤية في العالم يقدر بحوالي 285 مليون نسمة، من بينهم 45 مليون مكفوف، ويستطيع قرابة 150 مليون مكفوف وعاجز أن يقرأ بطريقة بريل.
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