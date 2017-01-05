تحديد مصدر موجات فضائية غامضةالخميس، 5 يناير 2017 05:37 م
منذ عقد مضى، رصدت محطات فضائية ومراصد فلكية عملاقة موجات راديو غامضة تبين أنها قادمة من أعماق الفضاء السحيق، حسب ما ذكر تقرير علمي نشر الأربعاء.
ولأول مرة منذ ذلك الوقت، نجح علماء الفلك في تتبع مصدر موجات الراديو الغامضة، وتمكنوا من تحديد مصدر “الدفقات الراديوية السريعة” (FRB) عام 2016 بواسطة مرصد فلكي في نيومكسيكو.
ونشر العلماء أخيرا نتائج بحوثهم في دورية “نيتشر”، ورجحوا أن مصدر هذه الموجات الراديوية هو مجرة قزمة تبعد عن الأرض نحو 3 مليارات سنة ضوئية.
وبحسب العلماء، فإن الدفقات الراديوية السريعة تنبعث على شكل ومضة بسرعة متناهية، ويمكنها أن تنتج طاقة بأجزاء من الثانية تعادل ما تنتجه الشمس خلال أكثر من 10 آلاف عام.
غير أن الاكتشاف الجديد لن يقفل باب النقاش حول سبب هذه الدفقات الراديوية السريعة، لكنه سيعجل بتقليص عدد النظريات حولها.
يشار إلى أنه منذ العام 2007 تم رصد 18 دفقة راديوية سريعة، لكن واحدة فقط تم رصدها بواسطة مرصد آريسبو في بويرتو ريكو عام 2012، وأطلق عليها اسم “الدفقة الراديوية السريعة 121102”، وتكررت أكثر من مرة.
وحفز هذا الأمر فريق العلماء بقيادة الفلكي في جامعة كورنيل شامي تشاترجي للاستعداد لاستقبالها في حال تكررت مرة أخرى، وهو ما حصل بالفعل.
إذ خلال 83 ساعة من المراقبة على مدى 6 شهور، عملت مراصد كارل جانسكي الفلكية الراديوية متعددة الهوائيات على رصد 9 دفقات مميزة أكثر قوة من أي دفقة راديوية سريعة تم رصدها سابقا.
وقال تشاترجي “نحن نعلم الآن أن هذه الدفقات على وجه التحديد مصدرها مجرة قزمة على بعد 3 مليارات سنة ضوئية عن الأرض”.
وبرغم معرفة مصدرها، فإن الاكتشاف لم يجب عن السؤال المحوري حول ما هو الجسم أو الشيء الذي ينتج هذه الانبعاثات التي لم يتمكن راصدون محترفون من رصدها من قبل.
يذكر أنه حتى وقت قريب كان العلماء يعتقدون أن الدفقات الراديوية السريعة تنتج عن حوادث عنيفة مثل انفجارات نجمية وتحولها إلى مستعرات عظيمة “سوبرنوفا” أو انهيار نجوم نيوترونية وتحولها إلى ثقوب سوداء.
-
«فتاة العربة» من داخل شقتها الجديدة: «السيسي وعد فأوفى»
قالت منى السيد المعروفة باسم “فتاة العربة”، إنها استلمت الشقة اليوم وتشعر بالسعادة الشديدة لتحقق حلمها، مؤكدة أن الشقة نالت إعجابها، وتم تحقيق جميع طلباتها فى ...Mon, 02 Jan 2017 11:29:28 GMT
-
ننشر اعترافات قاتل «صاحب محل الخمور» باﻹسكندرية
مفاجأة صادمة كشفها المتهم عادل أبو النور سليمان الشهير بـ”عادل عسلية”، ذابح المواطن القبطي يوسف لمعي أول أمس في الإسكندرية. المتهم قال في التحقيقات التي أجرتها ...Thu, 05 Jan 2017 13:54:49 GMT
-
مسئول: مرتب محافظ البنك المركزي والعاملين به يخضع للحد الأقصى للأجور
أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري أن الراتب الشهري لمحافظ البنك المركزي تم تحديده من قبل رئيس مجلس الوزراء وفقا لقانون الحد الأقصى للأجور. وقال المصدر - في تصريح ...Thu, 05 Jan 2017 13:41:50 GMT
-
التموين: أرصدة السلع الاساسية آمنةThu, 05 Jan 2017 13:12:05 GMT
-
"المالية" تطرح أذون خزانة بـقيمة 11 مليار جنيه
وذكرت المالية - عبر موقعها الإلكتروني - أنه جرى طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 750ر5 مليار جنيه بمتوسط عائد 827ر19%، فيما بلغ أعلى عائد 861ر19%، وسجل أقل عائد 199ر19%. وأضافت ...Thu, 05 Jan 2017 13:41:50 GMT
-
حبس ضابط سنة مع إيقاف التنفيذ وبراءة آخر في قتلهما محتجز
قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية،اليوم الخميس، بحبس الضابط عبد الرحمن محمود سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاثة سنوات، وبراءة ضابط ...Thu, 05 Jan 2017 12:26:44 GMT
-
تفاصيل تصفية 3 من أخطر العناصر الإجرامية بكفر الشيخ
مكن قطاع مصلحة الأمن العام وضباط من إدارة البحث الجنائي بأمن كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من تصفية 3 متهمين شديدي الخطورة. وتم كشف غموض استقبال ...Thu, 05 Jan 2017 11:56:19 GMT
-
معركة بين مسجلين خطر داخل حجز مجمع محاكم السويس
شهد مجمع محاكم السويس اشتباكا بين مسجونين داخل مكان الحجز قبل عرضهم على محكمة السويس لحضور جلسة محاكمتهم، وتم نقل سجين مصاب بجروح قطعية في الوجه إلى مستشفى السويس ...Thu, 05 Jan 2017 13:41:50 GMT
-
السيسي يرفع العلم المصري على «جمال عبدالناصر»
وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عصر اليوم الخميس، إلى حاملة المروحيات “جمال عبدالناصر” من طراز “ميسترال”، في سفاجا، بالبحر اﻷحمر. وتفقد الرئيس حاملة ...Thu, 05 Jan 2017 13:54:49 GMT