حذر تقرير حديث من عدم معرفة الأطفال والمراهقين بشروط وأحكام مواقع التواصل الاجتماعي عند الموافقة عليها وخلال تصفحهم لمحتواها الرقمي.

وأوضح التقرير أن الأطفال والمراهقين لا يجدون عونا في تفسير هذه الشروط والأحكام قبل الموافقة عليها.

وأشارت معدة التقرير، آنا لونغفيلد، إلى ضرورة أن يتم تعليم الأطفال هذه الشروط والأحكام في المدارس من عمر 4 سنوات، مؤكدة على ضرورة تعزيز “المواطنة الرقمية”.

وجاء في التقرير أن الأطفال والمراهقين يمضون ساعات طويلة على الإنترنت دون أن يدركوا ما هي الشروط والأحكام التي وافقوا عليها من قبل عند تصفح مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و4 سنوات يمضون نحو 8 ساعات و18 دقيقة في الأسبوع على الإنترنت، في حين يقضي من هم أعمارهم بين 15 و12 عاما أكثر من 20 ساعة، وأن أكثر من 70 بالمئة منهم لديهم صفحات شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال استطلاع قامت به “سكاي نيوز”، وجدت أن الشروط والأحكام لا تتناسب مع مستوى الإدراك للأطفال والمراهقين، وبالتالي لم يقم أحد منهم بقراءة هذه الشروط والأحكام قبل الموافقة عليهم.