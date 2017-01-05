 Moheet on google
الخميس 5 يناير 2017 05:39 مساءً
روابط سريعة
شروط مواقع التواصل الاجتماعي "غامضة"
1-903530

شروط مواقع التواصل الاجتماعي "غامضة"

الخميس، 5 يناير 2017 05:35 م

حذر تقرير حديث من عدم معرفة الأطفال والمراهقين بشروط وأحكام مواقع التواصل الاجتماعي عند الموافقة عليها وخلال تصفحهم لمحتواها الرقمي.

وأوضح التقرير أن الأطفال والمراهقين لا يجدون عونا في تفسير هذه الشروط والأحكام قبل الموافقة عليها.

وأشارت معدة التقرير، آنا لونغفيلد، إلى ضرورة أن يتم تعليم الأطفال هذه الشروط والأحكام في المدارس من عمر 4 سنوات، مؤكدة على ضرورة تعزيز “المواطنة الرقمية”.

وجاء في التقرير أن الأطفال والمراهقين يمضون ساعات طويلة على الإنترنت دون أن يدركوا ما هي الشروط والأحكام التي وافقوا عليها من قبل عند تصفح مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و4 سنوات يمضون نحو 8 ساعات و18 دقيقة في الأسبوع على الإنترنت، في حين يقضي من هم أعمارهم بين 15 و12 عاما أكثر من 20 ساعة، وأن أكثر من 70 بالمئة منهم لديهم صفحات شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال استطلاع قامت به “سكاي نيوز”، وجدت أن الشروط والأحكام لا تتناسب مع مستوى الإدراك للأطفال والمراهقين، وبالتالي لم يقم أحد منهم بقراءة هذه الشروط والأحكام قبل الموافقة عليهم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3