قال المحلل الاقتصادي المغربي إدريس العيساوي، إن هناك توقعات إيجابية لموسم زراعي جيد فى المغرب مع بداية العام الجديد، مشيرًا إلى أن هذا النشاط قائم ومرتبط بالأساس على سقوط الأمطار، لافتًا إلى أن الزراعة فى المغرب ترتبط بالعديد من الأنشطة الاقتصادية الأخري، على الرغم من أن مشاركة الزراعة فى الدخل الوطني لا تتعدي نحو 17%..

وأضاف العيساوي خلال لقائه ببرنامج “السوق”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي حسن فودة، أن تنويع الأنشطة الاقتصادية فى المغرب عبر السياحة والصناعة وغيرها لا زالت أوراق مفتوحة لم تصل إلى مرحلة النضج بشكل تام، لافتًا إلى أنّ كل هذه الأنشطة مرهونة بالظروف الاقتصادية، والأسواق التي تتعامل معها المغرب.

وأكد العيساوي أن المغرب حققت طفرة هائلة فى صناعات تكنولوجيا المعلومات، وهناك خطة للإسراع الصناعي على أن تجني البلاد ثمارها خلال 2017/2018، بالإضافة إلى تطوير النشاط الزراعي لجعله أكثر تقنية من خلال استخدامات الطاقة، وموارد المياه.