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الكشف عن أسرع سيارة كهربائية في العالم
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الكشف عن أسرع سيارة كهربائية في العالم

الخميس، 5 يناير 2017 05:34 م

كشفت شركة فاراداي فيوتشر الأميركية عن “FF91” أسرع سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية في العالم، التي صممت لمنافسة رائدة صناعة السيارات الكهربائية “تسلا”.

وعملت فاراداي فيوتشر على السيارة منذ أكثر من عام، وأضافت إليها خاصية القيادة الذاتية، لتصبح منافسة شرسة لشركة سيارات القيادة الذاتية “تسلا”.

وأوضحت الشركة أن سيارتها هي الأسرع على الإطلاق، وتستطيع أن تصل سرعتها إلى 60 ميل في الساعة في 2.39 ثانية، إذ بذلك تعد الأسرع مقارنة بسيارات ماكلارين أو لامبورغني أفينتادور.

وتتمتع سيارة فارادي فيوتشر بتقنية القيادة الذاتية، كما أنها تستطيع أن تركن نفسها تلقائيا عقب مغادرة مالكها، ويمكن لصاحب السيارة أن يستدعيها في أي مكان موجود فيه من خلال تطبيق على هاتفه.

يذكر أن شركة “تسلا” لديها سيارة تصل لنفس السرعة ولكن في غضون 2.50 ثانية، في حين لم تكشف شركة فارادي فيوتشر عن سعر السيارة الجديدة التي من المتوقع أن تكون متاحة في الأسواق مع عام 2018.

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