أعلنت هيئة لمراقبة السلامة الطبية في فرنسا، الأربعاء، عن بدء فرنسا باتخاذ إجراءات لتعليق بيع مكمل لفيتامين (د) يباع تحت اسم يوفسترول (د)، على إثر وفاة رضيع تلقى جرعة منه.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن التحقيقات رجحت وجود “صلة محتملة” بين وفاة الرضيع والوسيلة التي تلقى جرعة فيتامين (د) عن طريقها.

من ناحيتها، أشارت وزيرة الصحة، ماريسول تورين، إلى أن المحقنة المخصصة لتناول العقاقير عن طريق الفم التي تم إعطاء الرضيع مكمل فيتامين (د) من خلالها، كان بها خلل على ما يبدو، وإن المكمل نفسه ليس خطرا، بحسب قولها.

ويتم استخدام يوفسترول (د) في حالات نقص فيتامين (د) لدى الأطفال حتى سن خمسة أعوام وتنتجه شركة سرينكس.

وقالت الشركة لوسائل إعلام فرنسية، يوم الثلاثاء، قبل إعلان تعليق بيع المنتج، إن عشرات الملايين من الأطفال تلقوا المكمل الغذائي منذ عام 1990 دون أن تحدث أي حالات وفاة.

وأكدت وكالة الأدوية الأوروبية أنها تتابع الموقف في فرنسا، رغم عدم بيع المنتج في أي دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي.