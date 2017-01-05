أعلنت شركة كينجستون عن إنتاج أكبر وحدة تخزين ذاكرة (فلاش يو إس بي) من ناحية السعة.

وتنوي الشركة طرح وحدتها “داتا ترافلر ألتيمات جي.تي” في الأسواق الشهر المقبل، والتي تتوافر بسعتين 1 و2 تيرابايت.

وتدعم “الفلاش” الجديدة واجهة “يو إس بي 3.1”، التي توفر للمستخدم سرعة نقل للبيانات تصل إلى 1280 ميغابايت في الثانية.

ولم تفصح كينجستون عن سعر وحدتها الجديدة، التي يمكنها التوافق مع أنظمة تشغيل ويندوز وماك ولينوكس وكروم.