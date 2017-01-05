3 أمراض تتناول فيها المضادات الحيوية دون جدوىالخميس، 5 يناير 2017 05:37 م
يُعتبر تأثير المضادات الحيوية من أبرز الأشياء تداولاً، خاصةً في فصل الشتاء؛ إذ يقف الأطباء عاجزين في غياب المضادات الحيوية، حيث تسهم في إنقاذ حياة الآلاف من الأشخاص حول العالم.
في بعض الحالات يكون فيها تناول هذه المضادات دون جدوى، ولا يفيد في معالجة المشاكل الصحية؛ إذ أثبت العلم مؤخراً أننا لسنا بحاجة لتناول المضادات الحيوية، في معالجة 3 حالات شائعة، حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، عن صحيفة Edinstvennaya الروسية.
1- نزلات البرد
نزلات البرد من الأمراض الأكثر شيوعاً في فصل الشتاء، وعادةً ما يقوم المرضى بتناول المضادات الحيوية حال ملاحظتهم الأعراض الأولى للمرض؛ بهدف تجنب استفحاله.
فيما أثبت العلم أن تناول المضادات الحيوية في هذه الحالة ليس له منافع تذكر، حيث تعجز اعن علاج نزلات البرد، وفي المقابل قد يلاحظ المريض بوادر تحسّن نسبية إثر تناولها، إلا أنها تؤثر بشكل سلبي على وظيفة الكبد.
2- الإنفلونزا
كشفت آخر الأبحاث عن حقيقة أنّ الإنفلونزا مرض فيروسي، ولذلك، فإن المضادات الحيوية غير قادرة على محاربته، علاوةً على ذلك فإن محاولة علاج الإنفلونزا بالمضادات الحيوية قد تتسبب في حدوث مضاعفات سلبية، وآثار جانبية على صحة الإنسان.
3- التهاب اللوزتين
أشارت الأبحاث إلى أن التهاب اللوزتين لا يمكن علاجه بالمضادات الحيوية عكس الاعتقاد السائد لدى الجميع، قد لا تكون الأعراض ناجمة بالضرورة عن تفشي فيروس بالجسم، فقد تكون البكتيريا سبب الالتهاب، ومن ثم يجب التأكد من حقيقة التهاب اللوزتين قبل تناول المضادات الحيوية.
ومن المرجح أن تكون أعراض التهاب اللوزتين، مثل احمرار الحلق، نتيجة لمرض التهاب رئوي لا نمطي حاد (السارس)، وفي بعض الحالات، قد يكون تناول مشروب دافئ، بالإضافة إلى تهوية الغرفة، أمراً كافياً لعلاج التهاب اللوزتين، خلافاً لذلك يمكن اللجوء إلى المضادات الحيوية بعد استشارة الطبيب، فيما يُنصح باستشارة الطبيب للكشف عن نوع الالتهاب الذي تعانيه، وتلقي العلاج المناسب؛ لتجنب حدوث مضاعفات.
-
«فتاة العربة» من داخل شقتها الجديدة: «السيسي وعد فأوفى»
قالت منى السيد المعروفة باسم “فتاة العربة”، إنها استلمت الشقة اليوم وتشعر بالسعادة الشديدة لتحقق حلمها، مؤكدة أن الشقة نالت إعجابها، وتم تحقيق جميع طلباتها فى ...Mon, 02 Jan 2017 11:29:28 GMT
-
ننشر اعترافات قاتل «صاحب محل الخمور» باﻹسكندرية
مفاجأة صادمة كشفها المتهم عادل أبو النور سليمان الشهير بـ”عادل عسلية”، ذابح المواطن القبطي يوسف لمعي أول أمس في الإسكندرية. المتهم قال في التحقيقات التي أجرتها ...Thu, 05 Jan 2017 13:54:49 GMT
-
التموين: أرصدة السلع الاساسية آمنةThu, 05 Jan 2017 13:12:05 GMT
-
"المالية" تطرح أذون خزانة بـقيمة 11 مليار جنيه
وذكرت المالية - عبر موقعها الإلكتروني - أنه جرى طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 750ر5 مليار جنيه بمتوسط عائد 827ر19%، فيما بلغ أعلى عائد 861ر19%، وسجل أقل عائد 199ر19%. وأضافت ...Thu, 05 Jan 2017 13:41:50 GMT
-
مسئول: مرتب محافظ البنك المركزي والعاملين به يخضع للحد الأقصى للأجور
أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري أن الراتب الشهري لمحافظ البنك المركزي تم تحديده من قبل رئيس مجلس الوزراء وفقا لقانون الحد الأقصى للأجور. وقال المصدر - في تصريح ...Thu, 05 Jan 2017 13:41:50 GMT
-
حبس ضابط سنة مع إيقاف التنفيذ وبراءة آخر في قتلهما محتجز
قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية،اليوم الخميس، بحبس الضابط عبد الرحمن محمود سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاثة سنوات، وبراءة ضابط ...Thu, 05 Jan 2017 12:26:44 GMT
-
معركة بين مسجلين خطر داخل حجز مجمع محاكم السويس
شهد مجمع محاكم السويس اشتباكا بين مسجونين داخل مكان الحجز قبل عرضهم على محكمة السويس لحضور جلسة محاكمتهم، وتم نقل سجين مصاب بجروح قطعية في الوجه إلى مستشفى السويس ...Thu, 05 Jan 2017 13:41:50 GMT
-
السيسي يرفع العلم المصري على «جمال عبدالناصر»
وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عصر اليوم الخميس، إلى حاملة المروحيات “جمال عبدالناصر” من طراز “ميسترال”، في سفاجا، بالبحر اﻷحمر. وتفقد الرئيس حاملة ...Thu, 05 Jan 2017 13:54:49 GMT
-
ممثلون بـ "عدة وجوه" في رمضان القادم
يتضح من ملامح خريطة دراما شهر رمضان القادم المبدئية ظهور عدد كبير من الممثلين بأكثر من وجه في أكثر من عمل درامي، خاصة الذين تغيبوا عن دراما رمضان الماضي أو ممثلات ...Thu, 05 Jan 2017 11:15:08 GMT